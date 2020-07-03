Balık burcu erkeği özellikleri nelerdir: Balık burcunun olumlu, olumsuz ve fiziksel özellikleri!

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Balık Burcu Erkeği Genel Özellikleri

Empati yeteneği çok güçlü olan bu burcun erkeleri inanılmaz derecede büyüleyici ve romantiklerdir. Sevgi ve sadakat yönünde ilişkilerine hep emek veren taraftır balık burcu erkeleri. Balık burcu erkekleri sevdi mi tam sever diyebiliriz. Çünkü balık burcu erkekleri derinden aşık olurlar.

Bu burcun erkeklerinin güvenini kazandığınız zaman son derece sadık sevecen şevkatli cömert severler. Hayal kurmayı çok seven bir burç olduğu için çok ilginç maceraları severler bu nedenle partnerinde de aynı enerjinin olmasını isterler kendilerine ayak uydurmak isterler.

Balık burcu her zaman iç huzur dünyevilik ve manevi arayış içerisindedirler. Duygular her zaman bu buırcun erkeğini tanımlar bu nedenledirki fazla sezgisel davranırlar. Sezgileri çok kuvvetlidir ve karşı tarafın aklından geçirdiğini telapatik olarak anlarlar.

Balık Burcu Erkeği ve Aşk

Balık burcu erkeklerinin gerçekte ne düşündüğünü anlamanız asla mümkün değildir ve sahip olduğu inanç sistemine asla ihanet etmezler. Balık burcu erkeği aşkı arar ve hiç bir zaman ilk görüşte aşık olamaz onlar yavaş yavaş tanıyarak görerek ölçüp biçerek aşık olduğunu anlarlar. Eşlerine ya da sevgililerine doğrudan doğruya yaklaşmaz bunun yerine onların etrafında adeta yüzer gibi dolanmayı tercih ederler.

Balık Burcu Erkeği ve Cinsellik

Balık burcu erkeği duygusal merhametli ve yardımsever olduklarından her zaman partnerinin ihtiyaçlarını karşılamayı tercih ederler. normalde sessiz sakin ve mütavazi olmalarına rağmen yatak odasında tutkulu bir partnere dönüşür. Şehvetlidirler ve şaşırtıcı derecede baştan çıkarmayı iyi bilirler. Eşlerine cinsel tatmin sağlamak için casonavalara yakışır beceriye sahiptirler.

Balık Burcu Erkeğinin Olumlu Özellikleri

Balık burcu erkeklerinin en önemli özelliği empati kurma yetenekleridir.

Bu nedenle çok merhametli şevkatli ve yardım severdirler.

Balık Burcu Erkeğinin Olumsuz Özellikleri