Balık burcu kadını anlaştığı ve anlaşamadığı burçlar hangileri detayları ile anlattık. Balık kadını hangi burçlarla anlaşır ya da anlaşamaz tüm merak edilenleri anlattık.

Balık burcu kadınının şefkatli, sevecen ve duygusal bir karakteri vardır. Herkesle iyi geçinebilirler ancak çok fazla insanlarla görüşerek; kendi rutinlerinin dışına çıkmak istemezler. Bu nedenle çok fazla kişiyle samimi olmamaya çalışırlar. Arkadaş konusunda oldukça seçicidirler. Peki balık burcu kadınları kimlerle iyi anlaşır, kimlerle anlaşamaz gelin birlikte inceleyelim.

Balık Burcu Kadınının Anlaştığı Burçlar

Yengeç burcu

Akrep burcu

Başak burcu

Balık burcu kadınları merhametli ve çok duygusaldırlar. Bu nedenle de hayatta hep vicdanlı ve duygusal olan yengeç burçlarıyla çok iyi anlaşırlar. Balık burcu da yengeç burcu da hayalperesttir ve birlikte hayal kurmayı çok severler.

Balık burcu kadını ve akrep burcu aslında karakter olarak çok zıtlardır. Ancak onların zıtlıkları sürekli birbirini tamamlar. Çünkü balık kadınları ömrü boyunca birine teslimiyet duygusuyla yaşamaktadır. Akrep burcu ise her zaman balık kadını için bir dayanak olur onu koruyup kollar ve sarıp sarmalar. Bunun içinde akrepler ve balık kadını birbirleriyle çok iyi anlaşırlar.

Balık burcu kadınının anlaştığı bir diğer burç ise başak burçlarıdır. Yardım sever kişilikleri ile başaklar balığın duygusal karışıklık hallerine dayanamaz ve yardım etmek için çok çabalar. Onların en büyük destekçisi olur ve sürekli elinden tutmak isterler. Balık burcu kadınları başak burcuyla çok iyi anlaşırlar ve onları her zaman en büyük destekçisi olarak görür.

Balık Burcu Kadınının Anlaşamadığı Burçlar

Kova burcu

Aslan burcu

Fedakar, duygusal ve vicdanlı kişilik özelliklerine sahip balık kadınları genel olarak uyumlu ve anlayışlı karaktere sahip olsalar da onlarında anlaşamadığı kişiler vardır.

Hayal gücü yüksek olan balık kadınları kova burçlarıyla anlaşmakta zorlanırlar. Çünkü kova burcu oldukça gerçekçidir ve fazla açık sözlüdür. Bu durum balık kadınını çabuk kırabilmektedir. bu nedenle de kovalarla iyi anlaşamazlar.

Naif ve kırılgan bir kişiliğe sahip olan balık kadınları eğlenmeyi seven ve lider ruhlu aslan burçlarıyla da hiç anlaşamazlar. Bencil ve baskın yapıları balık burcu kadınlarını çok kolay kırabilmektedir.