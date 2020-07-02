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    Balık burcu kadını özellikleri nelerdir: Balık burcunun olumlu, olumsuz ve fiziksel özellikleri!

    Balık burcu kadını özellikleri nelerdir detayları ile burada. Balık burcu kadını aşk hayatı, olumlu, olumsuz, fiziksel özellikleri ve tüm merak edilenler için tıkla!
    • Özel Yazı
    • 02.07.2020 - 15:41
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    Balık burcu kadını özellikleri nelerdir: Balık burcunun olumlu, olumsuz ve fiziksel özellikleri! #1

    Balık Burcu Kadını Genel Özellikleri

    Balık burcu kadınları genellikle duygusal,nazik ve meraklı kişilik özellikleriyle bilinirler. Gerçek bir hayaperestlerdir ve sezgileri, maneviyatları ve duyuları gibi görünmeyen soyut şeylere çok fazla önem vermektedirler. Yaşamları boyunca toplumsal etkileşimlerinde tutunda hayatın genel düzenine kadar herşeyde daha derin anlamlar arayı bulan bir burçtur balık burcu kadınları.

    Çevresinde yaşanan olaylara kendilerini kapatıp kimsenin göremediği bağlantılar kurabilme yeteneğine sahiplerdir. Oldukça sezgisel ve maneviyata önem veren bir yapıları vardır. Bu nedenle çok hassaslardır. Sevecen ve merhametli bir yapıya sahiplerdir. Başkalarının önceliklerini kendi önceliklerinin önüne almaktan çekinemezler. Fırtınalı denizler gibi duygu ve düşünceleri de karmaşıklaşabilir ve değiştirilebilir.

    Balık  Burcu Kadını Aşk

    Balık burcu kadınları aşkı bulduklarına inandıkları zaman ilham kaynaklarını bulmuş ve büyülenmiş gibi davranabilirler. İlgi odaklarını sadece hissettiği duygulara yönledirip yüreğini sızlatan her duygudan ve andan keyif almaya çabalarlar. Cazibesi aşık oldukları zaman doğal tavırlarla ortaya çıkar. Aşkı hissettiklerinde küçük bir çocuk gibi davranışlar sergilemeye başlarlarlar.

    Balık  Burcu Kadını Cinsellik

    Hayatlarının tüm olguları gibi cinsellikte onlar için duygusal bir mevzudur. Cinsellik için her zaman güven ve samimiyet ararlar. Bulduklarında da yatak odasında fantastik ortamlar yaratmaya çalışırlar. Balık burcu kadınları her zaman sadık ve itatkar olan taraftır. Cinsel ilişki sırasında orgazm olmakta hiç zorluk çekmezler.

    Balık  Burcu Kadını Olumlu Özellikleri

    Balık burçları kadınlarının hiç şüphesiz ki en olumlu özellikleri sevecen, şefkatli ve sezgilerinin kuvvetli oluşlarıdır. Kurdukları dostluklara çok güvenirler ve sevdiklerini kendilerinden bile öncelikli tutarlar.

    Balık Burcu Kadını Olumsuz Yönleri

    Balık burcu kadınlarının en olumsuz özellikleri genellikle çok hayalperest oluşlarıdır. Yaşadıkları problemlerden kaçma yolunu tercih ederler ve olanlarla yüzleşmek istemezler. Su burcu olmasından kaynaklı her zaman  karmaşık ve çok dalgalı bir ruh hali vardır.

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