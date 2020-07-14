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- Balık burcu olan ünlüler kimlerdir: Balık burcu ünlü Türk kadın ve erkekler
Balık burcu olan ünlüler kimlerdir: Balık burcu ünlü Türk kadın ve erkekler
- Özel Yazı
- 14.07.2020 - 11:29
Balık Burcu Ünlüleri
Beyazıt Öztürk
Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk, kariyerine radyoculukla başlamıştır. Sunucu, şarkıcı, oyuncu ve komedyen olan Beyaz, şovlarıyla da gönüllerde yerini almıştır. Pamuk kalpli, şakacı, kalp kırmayan, nazik ve aynı zamanda duygusal doğasıyla bilinen Beyazıt Öztürk, Balık burcu erkeğini ancak bu kadar iyi yansıtabilirdi.
Gülse Birsel
Doğuştan gelen mizah yeteneği, zekâsı ve hayal gücüyle birleşince Gülse Birsel’in işidir diyebiliriz güldürmek. Çoğu kez güldürse de popüler kültürün yaralarına değinmeden de geçmez aslında. Barışçıl, kimseyi ötekileştirmeyen, birleştiren, sağduyulu yapısıyla tatlı mı tatlı bir Balık burcu Gülse Birsel.
Nejat İşler
Sevilen pek çok yapımda oynamış ve herkesi kendine hayran bırakmış oyuncularımızdan biri olan Nejat İşler’ den bahsedeceğiz şimdi de. Aşkı da ayrılığı da sesinde bir şiir gibi hissettiren Nejat İşler, Balık burcunun gösterişsiz, merhametli, sevgi dolu özelliklerinin en güzel örneklerinden biri.
Murat Boz
Pek çok insanın severek takip ettiği Murat Boz, hem bir şarkıcı hem de oyuncu. Balık burcu ünlülerimizden olan Boz, sağduyulu, nazik, esprili ve aşktaki romantik halleriyle burcunun tüm karakteristiğini göstermektedir aslında.
Balık Burcu Ünlü Türk Kadınları
- Gülse Birsel
- Beren Saat,
- Hande Subaşı,
- Nebahat Çehre,
- Burçin Terzioğlu,
- Işın Karaca,
- Gamze Özçelik,
- Burcu Kara,
- Ebru Akel,
- Ceren Hindistan,
- Öykü Serter
Balık Burcu Ünlü Türk Erkekleri
- Beyazıt Öztürk
- Murat Boz
- Nejat İşler
- Hayko Cepkin,
- Hüsnü Şenlendirici,
- Sinan Özen,
- Emre Kınay,
- Cem Davran,
- Buğra Gülsoy,
- Engin Hepileri,
- Kutsi,
- Sinan Çetin,
- Ferhan Şensoy,
- Hidayet Türkoğlu
Balık Burcu Ünlüler Yabancı
- Tiziano Ferro,
- Vanessa Williams,
- Rihanna,
- Ornella Muti,
- Jennifer Love Hewitt,
- Jane March,
- Eva Mendes,
- Sienna Guillory,
- Ellen Page,
- Drew Barrymore,
- Ashley Greene,
- Ali Larter,
- Bruce Willis,
- Kurt Cobain,
- Daniel Craig,
- Justin Bieber,
- Rob Lowe,
- Garrett Clayton,
- Javier Bardem,
- Sharon Stone