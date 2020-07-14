Balık burcu olan ünlüler kimlerdir: Balık burcu ünlü Türk kadın ve erkekler

Balık burcu olan ünlüler kimlerdir Türk ve yabancıları sıraladık. Balık burcu ünlü Türk kadınları ve erkekleri, yabancı ünlüler kimler merak ettikleriniz için okumaya devam edin.

Balık Burcu Ünlüleri

Beyazıt Öztürk

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk, kariyerine radyoculukla başlamıştır. Sunucu, şarkıcı, oyuncu ve komedyen olan Beyaz, şovlarıyla da gönüllerde yerini almıştır. Pamuk kalpli, şakacı, kalp kırmayan, nazik ve aynı zamanda duygusal doğasıyla bilinen Beyazıt Öztürk, Balık burcu erkeğini ancak bu kadar iyi yansıtabilirdi.

Gülse Birsel

Doğuştan gelen mizah yeteneği, zekâsı ve hayal gücüyle birleşince Gülse Birsel’in işidir diyebiliriz güldürmek. Çoğu kez güldürse de popüler kültürün yaralarına değinmeden de geçmez aslında. Barışçıl, kimseyi ötekileştirmeyen, birleştiren, sağduyulu yapısıyla tatlı mı tatlı bir Balık burcu Gülse Birsel.

Nejat İşler

Sevilen pek çok yapımda oynamış ve herkesi kendine hayran bırakmış oyuncularımızdan biri olan Nejat İşler’ den bahsedeceğiz şimdi de. Aşkı da ayrılığı da sesinde bir şiir gibi hissettiren Nejat İşler, Balık burcunun gösterişsiz, merhametli, sevgi dolu özelliklerinin en güzel örneklerinden biri.

Murat Boz

Pek çok insanın severek takip ettiği Murat Boz, hem bir şarkıcı hem de oyuncu. Balık burcu ünlülerimizden olan Boz, sağduyulu, nazik, esprili ve aşktaki romantik halleriyle burcunun tüm karakteristiğini göstermektedir aslında.

Balık Burcu Ünlü Türk Kadınları

Gülse Birsel

Beren Saat,

Hande Subaşı,

Nebahat Çehre,

Burçin Terzioğlu,

Işın Karaca,

Gamze Özçelik,

Burcu Kara,

Ebru Akel,

Ceren Hindistan,

Öykü Serter

Balık Burcu Ünlü Türk Erkekleri

Beyazıt Öztürk

Murat Boz

Nejat İşler

Hayko Cepkin,

Hüsnü Şenlendirici,

Sinan Özen,

Emre Kınay,

Cem Davran,

Buğra Gülsoy,

Engin Hepileri,

Kutsi,

Sinan Çetin,

Ferhan Şensoy,

Hidayet Türkoğlu

Balık Burcu Ünlüler Yabancı