Balık burcu diğer burçlar ile uyumu: Balık kadını ve erkeği uyumlu olduğu burçlar hangileri?

Balık burcu diğer burçlar ile uyumu: Balık kadını ve erkeği uyumlu olduğu burçlar hangileri?

Balık burcu diğer burçlar ile uyumu ayrıntıları ile burada. Balık kadını ve erkeği hangi burçlarla uyumludur, kimlerle anlaşabilir tüm merak edilenler için okumaya devam edin.

Balık Burcu Diğer Burçlar İle Uyumu

Balık Burcu ile Koç Burcu Uyumu

Balık burcu için koç burcunun aşk dünyası hem yetersiz hem de ters gelecektir. Bunun nedeni balık burcunun çok duygusal olması ve üzüldüğünde ona destek olacak birini yanında istemesidir. Ancak koç burcu bunu size veremez.

Balık Burcu ile Boğa Burcu Uyumu

Balık burcu ile boğa burcu ilk başta çok iyi anlaşan ve birbirlerine saygı duyan burçlardır. Ancak zamanla ilişkileri renksiz, enerjisiz, kimsenin birbirine karışmadığı rutin bir hal alacaktır. Buda sizi fazlasıyla üzecektir.

Balık Burcu ile İkizler Burcu Uyumu

İkizler burcu erkeği meraklı ve her zaman arayış içineddir. Balık burcu kadınının enerjisi ve pırıltısı onun ilgisini çekecektir. Ancak ikizler burcu erkeğini size ayıracak vakti yoktur sadece size karşı merak besler.

Balık Burcu ile Yengeç Burcu Uyumu

Balık ve yengeç birbirleri için yaratılmış burçlar diyebiliriz. Duygusallıkları, özverileri, hayata bakış açıları, karşısındakileri düşünmeleri ortak özellikleridir. Ve bu sayede birbirlerini çok iyi anlarlar. Aşkları için ne gerekiyorsa yapacaklardır.

Balık Burcu ile Aslan Burcu Uyumu

Nedene ihtiyaç duymayan aşların başında balık burcu ve aslan burcu vardır. Bu ikili aralarında bi ilişki olması için bir neden ihtiyaç duymazlar. Ancak balık burcunun duygusal olması aslan burcunu zaman zaman sıkacaktır.

Balık Burcu ile Başak Burcu Uyumu

Balık burcu ve başak burcunun aşk yaşaması çok çok düşük bir ihtimaldir. Başak burcu titizdir ve aklına gelen herşeyi düşünmeden söyler. Balık burcunun kırılgan ve duygusal olması bu ilişkide büyük rol oynar ve olamayacağının kanıtıdır.

Balık Burcu ile Terazi Burcu Uyumu

Terazi burcu erkeği balık burcu kadını için en iyi seçimlerden biri olabilir. İkisininde aşkı tanımak ve sonuna kadar yaşamak sitemesi ilişkilerini her daim canlı tutacak ve uzun süreli olmasını sağlayacaktır.

Balık Burcu ile Akrep Burcu Uyumu

Balık burcu aşk ile özdeşleştirilir. Aşk yolunda size eşlik edecek burçlardan biri akrep burcudur. Her ne kadar farklı karakterlere sahip olsanızda bu farklılıklarınız sizi birbirinize daha çok yaklaştırmaktadır. Bu ilişkide dikkat etmeniz ve uygulamanız gereken husus sabırlı olmaktır.

Balık Burcu ile Yay Burcu Uyumu

Aşırı duygusal olan balık burcu kadını yay burcu erkeğine garip gelebilir. Çünkü yay erkeği mantık ve akılcıdır. Hayatı dramatize etmeden yaşamayı sever. Sizin duygusal bağlılığınız onda büyük bir baskı yaratabilir.

Balık Burcu ile Oğlak Burcu Uyumu

Oğlak burcu kendini kanıtlamayı seven, verilen işleri yerine getirmekten keyif alan bir yapıya sahiptir. Bu aşamada sizin duygusal davranışlarınız onu fazlasıyla etkileyecektir. Romantizmi bu ilişkide sizin yüütmeniz gerekir.

Balık Burcu ile Kova Burcu Uyumu

Kova burcu ile balık burcu arasında inanılmaz bir çekim gücü vardır. Bu hem fiziksel hem de enerjik olarak kendini göstermektedir. Kova burcunun yardımsever ve iyi niyetli olması sizin ona bir kez daha aşık olmanızı sağlayacaktır.

Balık Burcu ile Balık Burcu Uyumu

Balık burcu kendi içerisinde ki ilişkilerde aslında risklidir. Çok fazla duygusal olması bu duygusallıkta boğulmanıza neden olabilir. Bu nedenle sosyal çevrenizi eğlenceli ve macera dolu kişilerden seçmeniz sizin yararınıza olacaktır.