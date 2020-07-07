Başak burcu özellikleri nelerdir: Başak burcunun olumlu, olumsuz ve fiziksel özellikleri!

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Başak Burcu Genel Özellikleri

Başak burcu, astrolojide burçlar kuşağının altıncı burcu olarak 21 Ağustos - 23 Eylül tarihleri aralığında doğan kişilerin burcu olma özelliği taşımaktadır. Burç gurubu; Toprak olan burcun, yönetici gezegeni Merkür'dür.

Sevdikleri renkler; açık sarı,açık mavi ve turkuaz rengi olan başak burcunun uğurlu taşı ise Mavi Safir, Mavi Necef, mavi kristal ve zebercettir. Şans getirdiklerine inandıkları sayıları 5'tir günleri ise Çarşambadır. Başak burcunun mükemmel ilişki burcu, her anlamda Balık burcudur. En sevdiği çiçekler ise; açelya, sarı menekşe, lavanta ve zambaktır.

Başak Burcu Kişisel Özellikleri

Yönetici gezegeni Merkür olduğundan dolayı başak burcu hep bilgiyi ararlar.

Zekalarının kendilerinin bir yardımcı hizmetçisi olduğunu düşünürler. Bu sebeple

Başak burçlarının cümlesi 'Ben İncelerim' dir.

Hayatlarındaki en önemli konu işleri olan başak burçları; pratik zekalı ve çok çalışkanlardır.

Güvendikleri ve sevdikleri kişilere yardım etmekten son derece keyif alan başaklar; yaptıkları işlere inanmadıkları ve tembel olduğunu düşündüğü kişilere ise son derece mesafeli davranmaktan asla çekinmezler.

Hayatları boyunca kesinlikle boş durmazlar, dinlenmeden sürekli çalışırlar.

Başakların dinlenme tarzları bile başkalarını yorabilmektedir.

Başak burcu kadını ince eleyip sık dokuma özelliği vardır bu nedenle ayrıntılara çok önem verirler hatta hayat felsefesi haline getirdikleri için ayrıntılarda boğulma riskleri çok fazladır.

Ancak bu duruma düştüklerinde bile kendi yöntemleriyle yapmış olduğu işlerde baştan savma şeyler bulunabileceğini kesinlikle kabul etmezler.

Kendilerini kullandırtmayı asla sevmezler sınırlarını net bir şekilde çekerek karşı tarafa niyetlerini net bir şekilde belli ederler.

İçli dışlı olmayı sevmezler kendilerine ait özel alanlarının olmasına önem verirler.

Başak Burcu Fiziksel Özellikleri

Başak burcu genel fiziksel özellikleri; uzun boy ve ince bele sahip vücut hatlarına sahiptirler. Gözleri insanlarını içini okur gibi göründüğü için herkesi çabucak etkileme özelliğine sahiptirler.

Başak Burcu Olumlu Özellikleri

Açık sözlü ve dobra olmalarıyla bilinen başak burçları genel olarak çevresindeki insanları dürüstlükleri, alçak gönüllükleri ve hızlı kavrama yetenekleriyle etkileri altına alırlar.

Başlarına gelen her olumsuzlukta ayakları sağlam yere basan bu burç arkadaşlarının huzur kaynağı konumundadır.

Başak Burcu Olumsuz Özellikleri