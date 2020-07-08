Başak burcu erkeği anlaştığı ve anlaşamadığı burçlar hangileri detayları ile anlattık. Başak erkeği hangi burçlarla anlaşır ya da anlaşamaz tüm merak edilenleri anlattık.

Başak burcu erkekleri herkes çok iyi anlaştığını düşünürler ancak çok fazla eleştirme yaptıkları ve hatalarını insanların yüzüne vurdukarı için çok kişi tarafından sevilmeyebilirler. Ancak duyguları ya da mantığı ile haraket eden sezgileri çok kuvvetli ona insanlar tarafından aşırı sevilir ve onaylanırlar ve onlarla sıkı dostluk kurabilirler. Gelin birlikte başak burcu ereklerinin anlaşıp anlaşamadığı burçları birlikte inceleyelim.

Başak Burcu Erkeğinin Anlaştığı Burçlar

Oğlak burcu

Boğa burcu

Yengeç burcu

Başakların detaycı kişilikleri oğlak burcu için çok faydalı hale gelir ve başağın eleştirileri oğlak burcunu yıpratmaz bu nedenle başaklar oğlak burçlarıyla çok iyi anlaşırlar.

Boğa burcu da başak erkeğinin bir diğer uyumlu olduğu anşabildiği bir burçtur. Her ne kadar hayata bakış açıları tamamıyla aynı olmasada ikisininde mesafeli duruşu düzenli ve özenli bi hayat yaşama çabaları onları biribirine bağlar ve çok sıkı dost olurlar.

Başak burcu erkeğinde duygulardan tamamiyle arınmış mantığın konuştuğu bir karakter ön plandadır ve insanlara yardım etmek için pervane gibi dönüp dolanır bu durumu yengeç burcunun en sevdiği özelliktir. Her iki burcunda empati yeteneği çok güçlüdür bu nedenle hayata bakış açıları birbirine çok yakındır. Çok iyi anlaşırlar.

Başak Burcu Erkeğinin Anlaşamadığı Burçlar

Aslan burcu

Terazi burcu

Kova burcu

Başak burçları alçak gönüllü düzenli çalışkan ve detaycılardır. Bencil olmayan sürekli başkalarını kendinden çok düşünen bir yaşam tarzları vardır bu nedenle aslan burcu gibi bencil karakterlerle hiç anlaşamazlar.

Detaycı özellikleri ile yüzeysel düşününen insanlarla yapamazlar bu nedenle terazi burçlarıyla anlaşmaları çok zordur. Onların önem verdiği detaylara teraziler hiç aldırış etmezler.

Başak burcu erkeği kova burçlarıylada anşlaşmakta zorlanırlar. Çünkü başak burçları duygularını ifade atmekte zoralanırlar oldukça utangaçlardır. Kova burçları açık sözlülerdir ve duyguları anlamakta çok zorlanırlar. Birbirlerinin duygularını anlamakta zorluk yaşadıkları içinde başaklar kova burçlarıyla anlaşamazlar.