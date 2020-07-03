Başak burcu erkeği özellikleri nelerdir: Başak burcunun olumlu, olumsuz ve fiziksel özellikleri!

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Başak Burcu Erkeği Genel Özellikleri

Başak burcu erkekleri keskin ve oldukça pratik bir zekaya sahiptirler. Ancak bu rağmen fazla atılgan değillerdir. bu burcun erkekleri herzaman neşeli ve enerjileri oldukça yüksektir. Çalışkan ve hırslı bir yapıya sahiptirler. Bu nedenle kaybetmeyi asla kabul etmezler.

Her zaman kendi bildikleri doğrudur ve inatçılardır. Ailelerine çok fazla önem verirler ve onlar için her türlü fedakarlığı göze almaya hazırlardır. Özgürlüklerine çok önem verirler ve kısıtlanmaktan çok fazla korkarlar kendilerinin özel bir alanlarının olması gerektiğine inanırlar. En belirgin özellikleri çok fazla detaycı olmalarıdır. Kimsenin aklına gelmeyecek detayları onlar düşünebilirler.

Başak Burcu Erkeğinin Fiziksel Özellikleri

Başak burcu erkeklerinin yüz hatları oldukça çekici ve seksidir. Onlar için saçları çok ama çok değerlidir. Çene yapıları ve burunları çok belirgin bir yüz hatlarına sahiptirler. Genellikle küçük ağızlı dolgun dudakları vardır. Dikkat çekici derecede parlak bakan gözleri sayesinde karşı tarafın başını döndürebilme yeteneğine sahiptirler.

Başak Burcu Erkeği ve Aşk

Bu burcun erkekleri aşktan çok hoşlanmazlar ve romantik değilleridir. Başak burcu erkekleri partnerlerine genellikle çok zor güvenir. İlişkinin başlarında çok ürkek ve çekingen bir tavır sergilerler. Bu burcun erkekleri ilk görüşte aşka inanmazlar; onlar aşık olmadan önce iyice gözlem yapıp düşünüp tartıp öyle aşık olurlar. Ancak aşık oldukları zamanda tam olan ve bir ömür seven bir karektere sahiptirler. Her zaman sadık kalır asla ihanet etmezler.

Başak Burcu Erkeğinin Olumlu Özellikleri

Tertipli ve temiz olmak her zaman sevecen ve ailesine düşkün olmak mükkemmel bir eş ve baba olmak,

Dürüt olmak çalışkan olmak,

Naif olmak herşeye mantık çerçevesinde yaklaşması

Sadık bir eş olması başak burcu erkeğinin olumlu özelliklerinden birkaçıdır.

Başak Burcu Erkeğinin Olumsuz Özellikleri