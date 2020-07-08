Başak burcu kadını anlaştığı ve anlaşamadığı burçlar hangileri detayları ile anlattık. Başak kadını hangi burçlarla anlaşır ya da anlaşamaz tüm merak edilenleri anlattık.

Başak burcu kadınları herkesle çok iyi anlaştığını düşünür. Ancak sürekli insanları eleştirmeleri ve hatalarını insanların yüzüne vurmaları bir çok kişi tarafından sevilmeyebilir. Ama duyguları ve mantığı ile hareket eden; sezgileri çok kuvvetli olan kişiler tarafından aşırı sevilir ve onaylanırlar. Peki başak kadınları kimlerle anlaşır, kimlerle anlaşamaz, gelin birlikte inceleyelim.

Başak Burcu Kadınının Anlaştığı Burçlar

Başak burcu

Yengeç burcu

Boğa burcu

Balık burçlarının dağınık, hayalperest ,fazla iyimser halleri ve her zaman duygularıyla hareket etmeleri nedeniyle hayatlarında hep başak burcu kadınına ihtiyaç duyarlar. Başak kadınının dayardım etmek için yaratılmış olması balık ve başak burcunun uyumunu doğurur.

Başak burcu kadınının çevresindekilere sürekli yardım etmek için kendini öne atışı yengeç burçlarını aşırı etkiler çünkü onlarda aynı başaklar gibi sürekli birbirlerine yardım etmek isterler bu nedenle de başak kadını ve yengeç burçları çok iyi anlaşırlar.

Başak burcu kadınının bir diğer iyi anlaştığı burç ise boğa burcudur. Bu iki burç aslında birbirinin tam zıttıdır. Ancak başağın kararlılığı ve çalışkanlığı boğayı harekete geçirir ve birlikte çok güzel işler ortaya çıkarırlar.

Başak Burcu Kadınının Anlaşamadığı Burçlar

Aslan burcu

Kova burcu

Terazi burcu

Başak kadınları için alçak gönüllülük çok önemlidir bir şey yaptıkları zaman başkalarının gözüne sokmamaya çalışırlar. Aslanların kendini beğenmiş halleri ve gösteriş tutkusu başak burcu kadınının en sevmediği kişilik özellikleridir bu nedenle de aslan burçlarıyla iyi geçinemezler.

Başak burcu kadını çekingen ve utangaç bir yapıya sahiptir bu yönüyle kovanın karakterine çok zıttır. Kovalar çok açık sözlüdür ve hiç bir şeyi içlerinde tutmazlar bu nedenle de başak kadınları kova burçlarıyla sürekli fikir ayrılığı yaşarlar.

Başak burcu kadınının bir diğer anlaşamadığı burç ise terazilerdir. Terazilerin suya sabuna dokunmayan pasif halleri ve olaylara derin değil çok yüzeysel bakmaları başak kadınlarını çileden çıkarır bu nedenle de terazilerle başak kadınları hiç anlaşamazlar.