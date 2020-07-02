Başak burcu kadını özellikleri nelerdir: Başak burcunun olumlu, olumsuz ve fiziksel özellikleri!

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Başak Burcu Kadını Genel Özellikleri

Aşırı sorumluluk bilincine sahiptir başak burcu kadınları. Çok hırslıdırlar bu nedenle de çok başarılıdırlar. Kıskançlardır ve kıskandıkları kişileri geçerler bu burcun kadınları. Sert kuralları vardır, sert yapıya sahiplerdir ancak yeri geldiğinde de çok eğlencelidirler. Çok duygusallardır ancak bu duygusallıkları hiç belli etmezler. Başarıya aç bi yapıları vardır.

Başarı elde etseler dahi yetinmez hep daha başarılı olmak isterler. Araştırmacı bir kişilikleri vardır ve her şeyi en ince detayına kadar öğrenmek isterler. Çok çalışırlar pes etmek onların lugatlarında yoktur.

Aşırı titiz temiz ve düzenlidirler. Kuralcı yapıları gereği formalitelere daima uymayı tercih ederler. Detaylara çok takılırlar. Bu nedenle kendi düzenlerine uymayan şeyleri eleştirmekten hiç çekinmezler. İhmal etmeyi asla bilmezler bu nedenle de ihmalkarlıktan nefret ederler. Bu burcun kadınları harika annelerdir. Çocukları hayatlarının olmazsa olmazıdır, tüm vakitlerini onlara ayırmaya çabalarlar.

Arı gibi çalışkanlardır. İş ortamında oldukça sert ve dayanılmaz olan başak burçları sosyal ortamlarında aranılan kişidir hoş sohbetli sevecen ve eğlencelidirler. Üşenmek nedir bilmezler çok zeki kadınlardır. Mantıklarıyla haraket ederler ve hata yapıyorlarsa dahi bilinçi yaparla asla gafil avlanmazlar. Uyurken bile beyni çalışan bir burç kadınıdır.

Başak Burcu Kadını Fiziksel Özellikleri

Ufak tefek minyon yapıda olan başak burcu kadınları oldukça çekicidirler. Başarılı ve zeki oluşları onların dikkat çekmelerine neden olmaktadır. Kendilerine yakışanı giymeyi tercih ederler. Oldukça zarif ve naif bir görüntüleri vardır. Renk olarak en çok denizci mavisini severler.

Başak Burcu Kadını Ve Aşk

İlişkileririnde en belirgin özellikleri hemen herkese güvenmezler. Kolay kolay güvenmedikleri için eş bulma kolay değildir. Çok inceler ve detaycılardır bu nedenle zordur ilişkiye başlamak. Evlendikleri kişi ile uyum yakalarlarsa çok sadık fedakar bir partner olurlar. Ancak partnerinin kendi kıymetini bilmediğini anlarsa ozaman evliliklerini bitirmekte hiç tereddüt etmezler ve asla geriye dönüp bakmazlar bitmişse bitmiştir onlar için. Tam bir evlilik kadınıdır başak burcu kadınları özgürlüklerine çok düşkünlerdir ancak aile olgusuna çok önem verirler.

Başak Burcu Kadının Olumlu Özellikleri

Başak burcu kadınlarının en belirgin olumlu yanları sorumluluk bilinçlerinin tam olması, dürüst, doğrucu ve dobra olması, kibar, zarif, düzenli ve titiz olması, iletişim yönlerinin çok kuvvetli oluşları ile bilinirler.

Başak Burcu Kadını Olumsuz Özellikleri

Başak burcu kadının en belirgin olumsuz yönü bazen gereğinden fazla sert çıkışlarının olmasıdır. Aşırı hırs yapması, inatçı olması, iş ortamlarında incitici olmalarına sebep olabilir.