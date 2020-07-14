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    Başak burcu olan ünlüler kimlerdir: Başak burcu ünlü Türk kadın ve erkekler

    Başak burcu olan ünlüler kimlerdir Türk ve yabancıları sıraladık. Başak burcu ünlü Türk kadınları ve erkekleri, yabancı ünlüler kimler merak ettikleriniz için okumaya devam edin.
    • Özel Yazı
    • 14.07.2020 - 11:36
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    Başak burcu olan ünlüler kimlerdir: Başak burcu ünlü Türk kadın ve erkekler

    Başak Burcu Ünlüleri

    Cüneyt Arkın

    Türk sinemasının sevilen simalarından olan Cüneyt Arkın oyuncu olmasının yanı sıra senarist, yapımcı ve yönetmendir de. Hoş, sevecen mizacı ve çalışkanlığıyla Başak burcu erkeğinin özelliklerini taşır.

    Müjdat Gezen

    UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi olan Müjdat Gezen, Türk tiyatrosuna çok şey katmış usta bir oyuncu olmasının yanı sıra dizi ve filmlerde de rol almıştır. Aynı zamanda şair ve eğitmen de olan Müjdat Gezen de Başak burcudur.

    Uğur Dündar

    Kariyerine televizyon yapımcısı olarak başlamış olan Uğur Dündar, Türkiye’de araştırmacı televizyon gazeteciliğini başlatan kişi olarak da bilinmektedir. “Arena” programıyla hafızalarda yer eden Uğur Dündar Başak burcu erkeğinin titiz, detaycı ve mantıklı yapısını tamamen ortaya koymaktadır.

    Fatih Terim

    Galatasaray’ın teknik direktörü olan Fatih Terim aynı zamanda eski bir milli futbolcudur. Başak burcunun analizcilik, dikkat, titizlik, hesap kafası olması gibi özelliklerini tam olarak yansıtmaktadır Fatih Terim.

    Başak Burcu Ünlü Türk Kadınları

    • Tuğçe Kazaz,
    • Ceyda Ateş,
    • Merve Boluğur,
    • Eda Taşpınar,
    • Duygu Yetiş,
    • Ece Uslu,
    • Gamze Özçelik,
    • Hale Soygazi,
    • Hande Ataizi,
    • İclal Aydın,
    • Pınar Altuğ,
    • Yıldız Asyalı,
    • Begüm Birgören,
    • Evrim Solmaz,
    • Saadet Işıl Aksoy,
    • Sinem Öztürk,
    • Yağmur Tanrısevsin,
    • Ebru Cündübeyoğlu,
    • Bergüzar Korel,

    Başak Burcu Ünlü Türk Erkekleri

    • Cüneyt Arkın
    • Fatih Terim
    • Uğur Dündar
    • Fatih Akın,
    • Burak Kut,
    • Ali Sunal,
    • Rafet El Roman,
    • Alper Saldıran,
    • Aras Bulut İynemli,
    • Gökhan Türkmen,
    • İbrahim Kendirci,
    • Kaan Tangöze,
    • Mabel Matiz,
    • Cansel Elçin,
    • Yusuf Akgün,
    • Uğur Yücel

    Başak Burcu Ünlüler Yabancı

    • Michael Jackson,
    • Tommy Lee Jones,
    • Paul Walker,
    • Martin Freeman,
    • Ludacris,
    • Keanu Reeves,
    • Jensen Ackles,
    • James Marsden,
    • Dylan O’brien,
    • Andrew Lincoln,
    • Sophia Loren,
    • Salma Hayek,
    • Beyonce,
    • Cameron Diaz,
    • Shania Twain,
    • Sarah Roemer,
    • Rose McGowan,
    • Pink,
    • Katerina Graham,
    • Claudia Schiffer,
    • Richard Gere
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