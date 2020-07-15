Başak burcu diğer burçlar ile uyumu: Başak kadını ve erkeği uyumlu olduğu burçlar hangileri?

Başak burcu diğer burçlar ile uyumu: Başak kadını ve erkeği uyumlu olduğu burçlar hangileri?

Başak burcu diğer burçlar ile uyumu ayrıntıları ile burada. Başak kadını ve erkeği hangi burçlarla uyumludur, kimlerle anlaşabilir tüm merak edilenler için okumaya devam edin.

Başak Burcu Diğer Burçlar İle Uyumu

Başak Burcu ile Koç Burcu Uyumu

İlişkinin ilk başlarında koç burcu erkeği sizi merak edecek ve aşırı ilgi göserecektir. Buda sizin aradığınız eşi bulduğunuzu sanmanıza neden olacak. Ancak koç burcu erkeğinin aşırı maceracı olması ilişkinizde güven problemleri yaratabilir. Güven probleminizi aştıysanız başak burcu ve koç burcu muhteşem bir ikili olabilir.

Başak Burcu ile Boğa Burcu Uyumu

Boğa burcu ve başak burcu ortak özellikleriden biri maddeye önem vermeleridir. Birlikte verecekleri tutumlu kararlar ile ilerde iyi bir emeklilik hayatı yaşayabilirler. Dikkat etmeniz gereken en önemli nokta boğa burcunun karakterini değiştirmemenizdir.

Başak Burcu ile İkizler Burcu Uyumu

İkizler burcu ve başak burcu zeki ve akıllı kişilerdir. Bu yönleri ile birbirlerini çok kolay anlayabilirler. İkizler burcu sizi etkilemek için türlü türlü yollara başvuracaktır ve elde edene kadarda durmayacaktır. Bu yönü bazı başak burçlarının ilgisini çeksede bazılarına göre itici gelmektedir.

Başak Burcu ile Yengeç Burcu Uyumu

Başak burcu ve yengeç burcu aslında zıt karakterlere sahiptirler. Ancak frekansları kolaylıkla uyuşabilir. Yengeç burcunun duygusal ve evcimen olması başak burcunun etkilendiği özelliklerindendir. Ancak başak burcunun fevri hareketleri yengeç burcunda olumsuz hisler oluşturabilir ve ilişkilerinde çıkmaza girebilirler.

Başak Burcu ile Aslan Burcu Uyumu

Aslan burcu ile zaman geçirmek ve ona uyum sağlamak kolay değildir. Başak burcu ve aslan burcunun bir araya gelebilmesi için bazı fedakarlıklar yapılması gerekir. Özellikle aslan burcu eleştiriye çok açık biri değildir. Sebepsiz yere eleştirilmek onu size karşı soğutacaktır.

Başak Burcu ile Başak Burcu Uyumu

Ortak özelliklere sahip olduğunuz için mantıklı ve güzel bir birliktelik yaşayabilirsiniz. İlişkinizi canlı tutacak özelliklerden birisi maddeye önem vermeniz. Saatlerce sohbet etmek ve sosyalleşmek sizin doğanızda var.

Başak Burcu ile Terazi Burcu Uyumu

Terazi burcu başak burcunun diğer yarısı olabilir. Güzel yaşamak, lüks içinde bir hayat, para sıkıntısı çekmemek ortak isteklerinidir. Bu hedeflerinizi ve isteklerinizi gerçekleştirdiğiniz taktirde çok mutlu bir ilişki yaşayabilirsiniz.

Başak Burcu ile Akrep Burcu Uyumu

Akrep burcunun güçlü sezgileri ve zekiliği, sizin mantıklık, akılcı ve dostluk kurmayı seven yapınız ile mükemmel bir uyum sağlamaktadır. Daha ilk andan itibaren size sahip çıkması uzun bir ilişkinin temellerini atacaktır.

Başak Burcu ile Yay Burcu Uyumu

Yay burcu erkeği duygularından çok mantığı ile hareket eder ve çok yönlü bir kişiliğe sahiptir. Bireysel ve özgür yaşamayı sever. Bu yaşam tarzı başak burcununun sıkılmasına sebep olabilir. Ancak açık sözlülüğü seven iki burcun frekansları uyum sağladığı takdirde uzun bir ilişki sizleri bekliyor.

Başak Burcu ile Oğlak Burcu Uyumu

Her söylediğinizi dikkate alacak ve siz ne derseniz onu yapmaya çalışcak bir burç arıyorsanız işe o oğlak burcudur. Oğlak erkeği güven verici, akılcı ve mantıklıdır. Bu da sizde ilk izlenimlerinizin olumlu olmasını sağlayacaktır.

Başak Burcu ile Kova Burcu Uyumu

Bilgiye çok önem veren kova burcu akıllı ve zekidir. Fikirlerine sahip çıkan ve onlar üzerinde konuşmaktan çekinmeyen kova burcu erkeğinin bu davranışı sizi kendine çekebilir. Kova burcu ve başak burcu ilişkisi duygusallıktan çok mantığa dayanmaktadır.

Başak Burcu ile Balık Burcu Uyumu

Balık burçları kırılgan, alıngan ve çok duygusallardır. Sizin açık sözlü olmanız ve düşüncelerinizi süzgeçten geçirmeden ifade etmeniz onda büyük duygu zedelenmelerine yol açabilir. Eğer balık burcuna aşık olduysanız taşın altına elinizi koymalı ve düşüncelerinizi süzgeçten geçirdikten sonra ifade etmelisiniz.