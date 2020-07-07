- En Son Haber
- Burçlar Haberleri
- Boğa burcu özellikleri nelerdir: Boğa burcunun olumlu, olumsuz ve fiziksel özellikleri!
Boğa burcu özellikleri nelerdir: Boğa burcunun olumlu, olumsuz ve fiziksel özellikleri!
Boğa burcu özellikleri nelerdir detayları ile burada. Boğa burcu hangi ay ve gün, aşk hayatı, olumlu, olumsuz, fiziksel özellikleri ve tüm merak edilenler için tıkla!
- Özel Yazı
- 07.07.2020 - 12:26
Boğa Burcu Genel Özellikleri
Boğa burcu, astrolojide burçlar kuşağının ikinci burcu olarak 21 Nisan- 21 Mayıs tarihleri aralığında doğan kişilerin burcu olma özelliği taşımaktadır. Burç gurubu; Toprak olan burcun, yönetici gezegeni Venüs'tür. Sevdikleri renkler; ateş pembesi, açık mavi ve eflatun olan boğa burcunun uğurlu taşı ise Elmastır.
Şans getirdiklerine inandıkları sayıları 6, günleri ise cumadır. Boğa burcunun mükemmel ilişki burcu her anlamda Akrep burcudur. En sevdiği çiçekler ise; Pembe gül, pembe karanfil, şebboy ve menekşedir.
Boğa Burcu Kişisel Özellikleri
- Boğa burçlarının amaçlarına ulaşabilmek için tüm dikkatlerini hedefine odaklama yönleriyle tanınmaktadırlar.
- Sahiplenme duygusu onlarda bir yaşam biçimi haline geldiği için bireysel ilişkiler açısından her zaman karşı tarafa güven vermektedirler.
- Çevresindekilere yardım etmeyi çok seven boğa burçları hayatları boyunca karşısındakilerden güven aramaktadırlar bu nedenle de risk almayı asla sevmezler garanticilerdir.
- Hedeflerine ulaşmak için gösterdikleri yüksek sabır, inanç ve inat çevresindekiler tarafından yorucu bulunabilmektedir.
- Ancak tüm bu yoruculuğuna rağmen arkadaş çevresi tarafından oldukça sıcakkanlı bulunurlar ve her zaman aranılan kişi konumundadırlar.
- Ruhsal açıdan oldukça doyumlu olan bu burçlar çoğunlukla somut konularla ilgilenmeyi severler, maddecidirler.
- Yapılacak olan işleri organize etmeyi çok severler ve kendi zevklerine uygun olmasını çok dikkat ederler.
- Parayı amaç olarak değil araç olarak görmektedirler.
- Finans ve yatırım konularına ayrı bir ilgileri vardır bu nedenle de mal mülk sahibi olma konusunda oldukça beceriklidirler.
Boğa Burcu Fiziksel Özellikleri
- Boğa burcu erkeği genel fiziksel özellikleri; güçlü bir boyun yapısına sahip ve genellikle kısa boyludurlar.
- Esmer tenli bir cilde sahip olup sıcak ve etkileyici bakışlara sahiptirler.
- Saçları genellikle gürdür ve özellikle boğa burcu kadınları genç yaşlarında oldukça çekici ve güzeldirler.
- Ancak ilerleyen yaşlarda yüz hatları değişebilmekte ve daha hantal bir vücuda sahip olabilmektedirler.
Boğa Burcu Olumlu Özellikleri
- Boğa burcu kadını çevresine güven vermesi ve çoğunlukla barışçıl olması nedeniyle arkadaş gruplarının aranılan yüzüdür.
- Hayatında karşılaştığı zorluklara dayanıklılığıyla bilinirler ve onlar için mantık her zaman ön plandadır.
- Dengeli bir kişiliğe sahiptirler ve son derece üretken, duyarlı ve sabırlıdırlar.
Boğa Burcu Olumsuz Özellikleri
- Kıskançlığı ve inatçılığı ile bilinen boğa burçlarının en olumsuz yönlerinden biri, bildiğini okuyan bir yapıya sahip olmalarıdır.
- Doyumsuz bir kişiliğe sahip olmaları ve aşırı derecede kıskanç olmaları ikili ilişkilerinde karşı tarafı çok fazla yorabilmektedir.
- Sadece kendilerini düşünme özelliğine sahip olduklarından dolayı keyiflerine aşırı düşkündürler.