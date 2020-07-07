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Boğa burcu özellikleri nelerdir: Boğa burcunun olumlu, olumsuz ve fiziksel özellikleri!

Boğa burcu özellikleri nelerdir: Boğa burcunun olumlu, olumsuz ve fiziksel özellikleri!

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