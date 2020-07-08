Boğa burcu erkeği anlaştığı ve anlaşamadığı burçlar hangileri detayları ile anlattık. Boğa erkeği hangi burçlarla anlaşır ya da anlaşamaz tüm merak edilenleri anlattık.

Boğa burcu erkeklerinin çok kalabalık arkadaş çevreleri yoktur. Az ve öz arkadaşlıklardan dostluklardan yanadırlar. Her önüne gelenle dost olmazlar çok seçicidirler. Yeterince güven vermeyen insanlarla arkadaş olmamaya çalışırlar.

Boğa Burcu Erkeğinin Anlaştığı Burçlar

Oğlak burcu

Başak burcu

Balık burcu

Boğa burcu erkeğinin anlaşabildiği burçların başında oğlak burcu gelmektedir. Oğlak da boğa burcu gibi başarı için çalışan kariyere çok önem veren ve ekonomi açısından zeki bir karakterdir. Bu ikili bir araya geldiği zaman çok iyi ortaklıklar meydana gelir, birbirlerini her anlamda tamamlarlar.

Boğa ve başak ikilisi de çok keyifli bir arkadaşlık ortaya çıkarır. Başak burcu boğanın aksine çok enerjiktir. Sürekli çalışma modu içerisindedirler. Boğa da başladığı işi tamamlamadan bırakmaz bu ikili bir araya geldi mi birbirlerinin eksiklerini tamamlayıp harika işler ortaya çıkarırlar.

Boğa burcu erkeği balık burçlarıyla da çok iyi anlaşırlar. Balığın hayal gücü boğanın yaratıcılı ve estetik algısı bir araya gelince çok güzel bir birliktelik ortaya çıkar. Yaptıkları her şeyden keyif alan bir ikili meydan gelir.

Boğa Burcu Erkeğinin Anlaşamadığı Burçlar

Koç burcu

İkizler burcu

Yay burcu

Boğa burcu erkekleri sakin, maddi güvencesi yerinde huzurlu bir hayat yaşamak isterler. Keyiflerine düşkün değişime kapalı, sahiplenici karakterleri boğa burcu erkeklerinin; koç burcuyla anlaşmasını zorlaştırır. Koçların ben merkezci tavırları, cesur oluşları ve değişime açık oluşları boğa burcu erkeklerini korkutur. Bu nedenle koçlarla iyi anlaşamazlar.

Aynı zamanda ikizlerin değişken karakterleri, çeşitliliklere doymaz; sürekli yenilik peşinde koşan tavırları, enerjileri boğa burcunu çok yorar. Boğa burcu erkleri sakinlik ararlar bu nedenle de ikizler burcuyla yapamazlar.

Geleneklerine bağlı olan ve değişime kapalı olan boğa burcu erkekleri maceracı yaylarla da iyi anlaşamazlar. Yay bucu insanı özgürlüklerine düşkündür kimseye bağımlı yaşamak istemezler. Boğa burcu erkeklerinin ise aile bağları çok kuvvetlidir. Bu nedene yay burcuyla da iyi anlaşamazlar.