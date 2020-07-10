Boğa burcu erkeği nasıl kadınlardan hoşlanır: Boğa erkeği aşkını nasıl belli eder?

Boğa burcu erkeği nasıl kadınlardan hoşlanır burada. Boğa erkeğini etkilemenin yolları neler, aşkını nasıl belli eder, gönlü nasıl alınır tüm merak ettikleriniz için okumaya devam edin.

Boğa burcu erkeğinden hoşlanıyorsanız öncelikli olarak onların genel karakteristik özelliklerini bilmeniz ve anlamanız gerekmektedir. Bu nedenle başlıca boğa burcu erkeklerinin özelliklerine değinmemiz gerekir.

Boğa burcu erkeğinin genel özellikleri; dışarıdan ne kadar kaba görünseler de çok duygusal ve kırılgan bir yapıya sahiplerdir. Güçlü karakteristik özelliklere sahiplerdir ve çabuk sinirlenebilirler. İlişkilerinde son derece nazik ve tutkululardır.

Boğa Burcu Erkeği Nasıl Kadınlardan Hoşlanır?

Boğa burcu erkekleri genel olarak huzurlarına çok düşkünlerdir. Sakin ve dingin bir hayat sürmeyi severler. Bu nedenle de kendilerine her zaman huzurlu bir yuva kurabilecek partner arayışı içindedirler. Bu yüzden boğa burcu ile uzun soluklu bir ilişki istiyorsanız gereksiz trip atmalardan, kıskançlıklardan, durduk yere tartışma arayışlarınızdan kesinlikle kaçınmanız gerekmektedir.

Her erkek temiz,bakımlı ve güzel kadınlarla birlikte olmak ister ancak boğa burcu erkeği için bu durum biraz daha farklıdır. Onlar gösterişi çok severler ve partnerlerinin de girdikleri her ortamda başkaları tarafından dikkat çekmesini beklerler. Abartılardan hoşlanmazlar ama zevk olgulara çok yüksektir. Bu nedenle kız arkadaşlarının da zevkli uyumlu giyinmesini beklerler.

Boğa burcu erkekleri kovalamayı çok severler. İlk görüşte aşık olup ilişkiye başlamanın doğru olmadığına inanırlar bu nedenle hemen ilişki aşamasına geçmek istemezler. Hatta çabuk başlayan ilişkilerinin uzun sürmeyicine inanırlar ve bağlı olmazlar. Bu nedenle boğa burucu erkeğiyle ilişkiye başlamadan önce flört döneminizi uzun tutmanızı tavsiye ederiz.

Boğa burcu erkeği partnerinde huzur ve dinginlik ararlar, ancak bu partnerlerinden soğuk ve donuk olmasını beklemek değildir. Huzurlu ve sakin bir karakteriniz olsun ancak tutkunuzu kaybetmeyin. Çünkü boğa burcu erkeğinin partnerinde aradığı bir diğer olmazsa olmazı tutku ve ateşli anlarıdır. Onlara beraber yaşayacağınız tutkulu ve ateşli anların hayalini kurdurtun.

Boğa Burcu Erkekleri Aşkını Nasıl Belli Eder?

Boğa burcu erkeğinin aşık olduğunu anlamama gibi bir lüksünüz yok çünkü onlar aşklarını asla içinde tutamazlar. Birinden hoşlandıkları ya da sevdikleri zaman kendilerini dizginlemeyi ve aşık olmayı beklerler ancak aşık oldukları zaman hiç bir şey onları tutamaz ve ilan ederler.

Boğa Burcu Erkeğinin Gönlü Nasıl Alınır?

Boğa burcu erkeğini kırdıysanız af dilemek için sakın beklemeyin çünkü ilk adımı kesinlikle onlar atmaz inanılmaz inatçılardır. Ne kadar kısa sürede gönlünü almaya çalışırsanız o kadar iyi zaman geçerse asla affetmez. Af dilediğinizde hemen yelkenleri suya indirmez sizin pişmanlıktan öldüğünüzü görmek ister. Af dilemek için onu lüks bir yere yemeğe götürmeniz onu biraz daha yumuşatabilir.