Boğa burcu kadını anlaştığı ve anlaşamadığı burçlar hangileri detayları ile anlattık. Boğa kadını hangi burçlarla anlaşır ya da anlaşamaz tüm merak edilenleri anlattık.

Boğa burcu kadınlarının çok kalabalık arkadaş çevreleri yoktur. Boğa kadınları Az ve öz arkadaşlıklardan dostluklardan yanadırlar. Yeterince güven vermeyen insanlarla dost olmamaya çalışırlar.

Boğa Burcu Kadınının Anlaştığı Burçlar

Oğlak burcu

Başak burcu

Balık burcu

Boğa burcu kadınının anlaşabildiği burçların başında oğlak burcu gelmektedir. Oğlak da boğa burcu gibi; ekonomi açısından zeki, başarı elde etmek için çok çalışan ve kariyer sahibi olmaya çok önem veren ve bir karakterdir. Bu ikili bir araya geldiği zaman çok iyi ortaklıklar meydana gelir, boğa kadını ve oğlak; birbirlerini her anlamda tamamlarlar.

Boğa kadını ve başak ikilisi de çok keyifli bir arkadaşlık ortaya çıkartırlar. Başak burcu boğa kadınının aksine çok enerjiktir. Boğa da başladığı işi tamamlamadan bırakmaz bu ikili bir araya geldi mi birbirlerinin eksiklerini tamamlayıp harika işler ortaya çıkarabilirler.

Boğa burcu kadını balık burçlarıyla da çok iyi anlaşırlar. Boğanın yaratıcılığı ve estetik algısı; balığın hayal gücü ile bir araya gelince çok güzel bir birliktelik ortaya çıkar. Yaptıkları her şeyden keyif alan bir ikili meydan gelir.

Boğa Burcu Kadınının Anlaşamadığı Burçlar

Koç burcu

Yay burcu

İkizler burcu

Boğa burcu kadınları sakin, maddi güvencesi yerinde huzurlu bir hayat yaşamak isterler. Keyiflerine çok düşkün değişime kapalı, sahiplenici karakterleri boğa burcu kadınlarının; koç burcuyla anlaşmasını çok zorlaştırır. Koçların cesur oluşları, ben merkezci tavırları ve değişime açık oluşları boğa burcu kadınlarını korkutur. Bu nedenle koçlarla iyi anlaşamazlar.

Geleneklerine bağlı olan ve değişime kapalı olan boğa kadınları maceracı yaylarla da iyi anlaşamazlar. Yay bucu insanı özgürlüklerine düşkündür kimseye bağımlı yaşamak istemezler. Boğa burcu kadınlarının ise aile bağları çok kuvvetlidir. Bu nedenle yay burcuyla da iyi anlaşamazlar.

Aynı zamanda ikizlerin değişken karakterleri, çeşitliliklere doymaz; sürekli yenilik peşinde koşan tavırları ve enerjileri boğa kadınını çok yorar. Boğa burcu kadınları sakinlik ararlar bu nedenle de ikizler burcuyla yapamazlar.