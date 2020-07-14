Dolar
6.8652
0.0772%
Euro
7.7965
0.158%
Altın
1801.61
-0.0532%
Borsa
118407.96
0.0078%
G. Altın
397.066
-0.1197%
Bitcoin
63267.07
-1.0053%
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Boğa burcu olan ünlüler kimlerdir: Boğa burcu ünlü Türk kadın ve erkekler

    Boğa burcu olan ünlüler kimlerdir Türk ve yabancıları sıraladık. Boğa burcu ünlü Türk kadınları ve erkekleri, yabancı ünlüler kimler merak ettikleriniz için okumaya devam edin.
    • Özel Yazı
    • 14.07.2020 - 11:44
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Boğa burcu olan ünlüler kimlerdir: Boğa burcu ünlü Türk kadın ve erkekler

    Boğa Burcu Ünlüleri

    Cem Yılmaz

    Ülkemizin en iyi komedyenlerinden olan Cem Yılmaz, pek çok şovuyla olduğu gibi “G.O.R.A.”, “A.R.O.G”, “Hokkabaz” ve “Yahşi Batı”  gibi filmleriyle hafızalarımıza kazınmış isimlerden.  Boğa burcunun sanata düşkün ve sıcakkanlı yapısını oldukça iyi gösteren kişilerden kendisi.

    Özcan Deniz

    Pek çok şarkısıyla gönülleri kazanan, dizileri ve filmleriyle de oyunculuğunu sevdiren Özcan Deniz de Boğa burcu ünlülerinden.

    Sanem Çelik

    Filmleri, dizileri, reklam çekimleri, animasyon filmlerinin seslendirmeleri, müzikaller gibi pek çok alanda kendini gösteren Sanem Çelik de güzel ve alımlı Boğa burcu kadını örneklerinden.

    Demet Evgar

    Oyunculuğuyla gönüllerimize taht kuran Demet Evgar da Boğa burcunda olan ünlülerimizden. 2010 yılında “Yılın Kadın Oyuncusu” ödülünü almış olan güçlü, kararlı ve sıcakkanlı Boğa özelliklerini de en iyi taşıyanlardan.

    Şebnem Dönmez

    Yine güzel bir Boğa kadını olan Şebnem Dönmez de, pek çok programın sunuculuğunu yapmış, tiyatro oyunlarında, dizilerde ve filmlerde rol almıştır.

    Nükhet Duru

    Türk pop müziğinin en güzel ses sanatçılarından biri olan Nüket Duru, şarkılarıyla olduğu gibi birçok müzikalde ve kabarede aldığı rollerle de gönüllerde taht kurmuştur. Mağrur duruşu, dikkat çeken hal ve tavırlarıyla Boğa burcu kadınıdır Nükhet Duru.

    Boğa Burcu Ünlü Türk Kadınları

    • Demet Evgar
    • Sanem Çelik
    • İzel,
    • Nükhet Duru,
    • Damla Sönmez,
    • Aslı Enver,
    • Ece Erken,
    • Bengü,
    • Esra Erol,

    Boğa Burcu Ünlü Türk Erkekleri

    • Cem Yılmaz
    • Özcan Deniz
    • Ayhan Işık,
    • Aykut Kocaman,
    • Çelik,
    • Fikret Kuşkan,
    • Rüştü Reçber,
    • Halit Ergenç,
    • Mehmet Günsür,
    • Sinan Akçıl,
    • Can Bonomo,
    • Oğuzhan Koç,
    • Sarp Akkaya,
    • Ozan Güven,
    • Tolga Çevik,
    • Turgay Şeren

    Boğa Burcu Ünlüler Yabancı

    • Adele,
    • Andie MacDowell,
    • David Beckham,
    • Debby Ryan,
    • Enrique Iglesias,
    • George Clooney,
    • Lily Allen,
    • Megan Fox,
    • Miranda Cosgrove,
    • Nikki Reed,
    • Penelope Cruz,
    • Robert Pattinson,
    • Uma Thurman,
    • Al Pacino
    Görüş Bildir