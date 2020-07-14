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- Boğa burcu olan ünlüler kimlerdir: Boğa burcu ünlü Türk kadın ve erkekler
Boğa burcu olan ünlüler kimlerdir: Boğa burcu ünlü Türk kadın ve erkekler
- Özel Yazı
- 14.07.2020 - 11:44
Boğa Burcu Ünlüleri
Cem Yılmaz
Ülkemizin en iyi komedyenlerinden olan Cem Yılmaz, pek çok şovuyla olduğu gibi “G.O.R.A.”, “A.R.O.G”, “Hokkabaz” ve “Yahşi Batı” gibi filmleriyle hafızalarımıza kazınmış isimlerden. Boğa burcunun sanata düşkün ve sıcakkanlı yapısını oldukça iyi gösteren kişilerden kendisi.
Özcan Deniz
Pek çok şarkısıyla gönülleri kazanan, dizileri ve filmleriyle de oyunculuğunu sevdiren Özcan Deniz de Boğa burcu ünlülerinden.
Sanem Çelik
Filmleri, dizileri, reklam çekimleri, animasyon filmlerinin seslendirmeleri, müzikaller gibi pek çok alanda kendini gösteren Sanem Çelik de güzel ve alımlı Boğa burcu kadını örneklerinden.
Demet Evgar
Oyunculuğuyla gönüllerimize taht kuran Demet Evgar da Boğa burcunda olan ünlülerimizden. 2010 yılında “Yılın Kadın Oyuncusu” ödülünü almış olan güçlü, kararlı ve sıcakkanlı Boğa özelliklerini de en iyi taşıyanlardan.
Şebnem Dönmez
Yine güzel bir Boğa kadını olan Şebnem Dönmez de, pek çok programın sunuculuğunu yapmış, tiyatro oyunlarında, dizilerde ve filmlerde rol almıştır.
Nükhet Duru
Türk pop müziğinin en güzel ses sanatçılarından biri olan Nüket Duru, şarkılarıyla olduğu gibi birçok müzikalde ve kabarede aldığı rollerle de gönüllerde taht kurmuştur. Mağrur duruşu, dikkat çeken hal ve tavırlarıyla Boğa burcu kadınıdır Nükhet Duru.
Boğa Burcu Ünlü Türk Kadınları
- Demet Evgar
- Sanem Çelik
- İzel,
- Nükhet Duru,
- Damla Sönmez,
- Aslı Enver,
- Ece Erken,
- Bengü,
- Esra Erol,
Boğa Burcu Ünlü Türk Erkekleri
- Cem Yılmaz
- Özcan Deniz
- Ayhan Işık,
- Aykut Kocaman,
- Çelik,
- Fikret Kuşkan,
- Rüştü Reçber,
- Halit Ergenç,
- Mehmet Günsür,
- Sinan Akçıl,
- Can Bonomo,
- Oğuzhan Koç,
- Sarp Akkaya,
- Ozan Güven,
- Tolga Çevik,
- Turgay Şeren
Boğa Burcu Ünlüler Yabancı
- Adele,
- Andie MacDowell,
- David Beckham,
- Debby Ryan,
- Enrique Iglesias,
- George Clooney,
- Lily Allen,
- Megan Fox,
- Miranda Cosgrove,
- Nikki Reed,
- Penelope Cruz,
- Robert Pattinson,
- Uma Thurman,
- Al Pacino