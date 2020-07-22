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    Burçlar ve özellikleri: Burç sembolleri, elementleri, grupları ve gezegenleri

    Burçlar ve özellikleri detayları ile burada. Burç sembolleri, elementleri, gezegenler, grupları, uğurlu taşları ve sayıları tüm merak ettiklerinizi anlattık.
    • Özel Yazı
    • 22.07.2020 - 17:07
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    Burçlar ve özellikleri: Burç sembolleri, elementleri, grupları ve gezegenleri

    Koç Burcu ve Özellikleri

    • Mensup olduğu grup: Ateş
    • Yönetici gezegeni: Mars
    • Uğurlu taşı: Yakut, ametist ve pırlanta
    • Uğurlu sayısı: 9
    • Sevdiği renkleri: Nar çiçeği ve ateş kırmızısı
    • Uğurlu günü: Salı
    • Uğurlu metali: Demir
    • Sevdiği çiçekler: Gelincik, hanımeli, lale ve sardunya

    Koç burcu karakteristik özellikleri, yükseleni, aşk hayatı, iş hayatı ve daha fazla bilgiyi yazımızda bulabilirsiniz.

    Boğa Burcu ve Özellikleri

    • Mensup olduğu grup: Toprak
    • Yönetici gezegeni: Venüs
    • Uğurlu taşı: Elmas
    • Uğurlu sayısı: 6
    • Sevdiği renkler: Açık mavi, ateş pembe ve eflatun
    • Uğurlu günü: Cuma
    • Uğurlu metali: Bakır
    • Sevdiği çiçekler: pembe karanfil, pembe gül, şebboy ve menekşe

    Boğa burcu karakteristik özellikleri, yükseleni, aşk hayatı, iş hayatı ve daha fazla bilgiyi yazımızda bulabilirsiniz.

    İkizler Burcu ve Özellikleri

    • Mensup olduğu grup: Hava
    • Yönetici gezegeni: Merkür
    • Uğurlu taşı: Akik
    • Uğurlu sayısı: 5
    • Sevdiği renkler: Gri mavi, açık mavi, siyah ve sarı
    • Uğurlu günü: Çarşamba
    • Uğurlu metali: Civa
    • Sevdiği çiçekler: Çiğdem, lavanta, mimoza ve açelya

    İkizler burcu karakteristik özellikleri, yükseleni, aşk hayatı, iş hayatı ve daha fazla bilgiyi yazımızda bulabilirsiniz.

    Yengeç Burcu ve Özellikleri

    • Mensup olduğu grup: Su
    • Yönetici gezegeni: Ay
    • Uğurlu taşı: İnci
    • Uğurlu sayısı: 2
    • Sevdiği renkler: Gri, gümüş ve eflatun
    • Uğurlu günü: Pazartesi
    • Uğurlu metali: Gümüş
    • Sevdiği çiçekler: Beyaz gül, zambak ve nilüfer

    Yengeç burcu karakteristik özellikleri, yükseleni, aşk hayatı, iş hayatı ve daha fazla bilgiyi yazımızda bulabilirsiniz.

    Aslan Burcu ve Özellikleri

    • Mensup olduğu grup: Ateş
    • Yönetici gezegeni: Güneş
    • Uğurlu taşı: Sarı safir
    • Uğurlu sayısı: 1 ve 4
    • Sevdiği renkler: Altın rengi, turuncu, koyu sarı ve kehribar
    • Uğurlu günü: Pazar
    • Uğurlu metali: Altın
    • Sevdiği çiçekler: Ayçiçeği, kasımpatı ve sarı krizantim

    Aslan burcu karakteristik özellikleri, yükseleni, aşk hayatı, iş hayatı ve daha fazla bilgiyi yazımızda bulabilirsiniz.

    Başak Burcu ve Özellikleri

    • Mensup olduğu grup: Toprak
    • Yönetici gezegeni: Merkür
    • Uğurlu taşı: Mavi necef, mavi kristal, mavi safir ve zebercet
    • Uğurlu sayısı: 5
    • Sevdiği renkler: Açık mavi, açık sarı ve turkuvaz
    • Uğurlu günü: Çarşamba
    • Uğurlu metali: Civa
    • Sevdiği çiçekler: Sarı menekşe, lavanta, açelya ve zambak

    Başak burcu karakteristik özellikleri, yükseleni, aşk hayatı, iş hayatı ve daha fazla bilgiyi yazımızda bulabilirsiniz.

    Terazi Burcu ve Özellikleri

    • Mensup olduğu grup: Hava
    • Yönetici gezegeni: Venüs
    • Uğurlu taşı: Pembe kuvartz, opal
    • Uğurlu sayısı: 6
    • Sevdiği renkler: pastel renkler
    • Uğurlu günü: Cuma
    • Uğurlu metali: Bakır
    • Sevdiği çiçekler: Beyaz gül, sarı papatya ve krizantem

    Terazi burcu karakteristik özellikleri, yükseleni, aşk hayatı, iş hayatı ve daha fazla bilgiyi yazımızda bulabilirsiniz.

    Akrep Burcu ve Özellikleri

    • Mensup olduğu grup: Su
    • Yönetici gezegeni: Mars ve Plüton
    • Uğurlu taşı: Lal ve opal
    • Uğurlu sayısı: 9
    • Sevdiği renkler: Siyah ve canlı kırmızı
    • Uğurlu günü: Salı
    • Uğurlu metali: Demir ve çelik
    • Sevdiği çiçekler: Kırmızı gül, kırmızı karanfil ve ateş çiçeği

    Akrep burcu karakteristik özellikleri, yükseleni, aşk hayatı, iş hayatı ve daha fazla bilgiyi yazımızda bulabilirsiniz.

    Yay Burcu ve Özellikleri

    • Mensup olduğu grup: Ateş
    • Yönetici gezegeni: Neptün ve Jüpiter
    • Uğurlu taşı: Mavi topaz ve firuze
    • Uğurlu sayısı: 3
    • Sevdiği renkler: Mor ve turkuvaz
    • Uğurlu günü: Perşembe
    • Uğurlu metali: Kalay
    • Sevdiği çiçekler: Mor menekşe, karanfil, leylak ve kırmızı gül

    Yay burcu karakteristik özellikleri, yükseleni, aşk hayatı, iş hayatı ve daha fazla bilgiyi yazımızda bulabilirsiniz.

    Oğlak Burcu ve Özellikleri

    • Mensup olduğu grup: Toprak
    • Yönetici gezegeni: Satürn
    • Uğurlu taşı: Kırmızı kuvartz, lal ve kehribar
    • Uğurlu sayısı: 8
    • Sevdiği renkler: Koyu kahverengi, nefti yeşil ve kurşuni
    • Uğurlu günü: Cumartesi
    • Uğurlu metali: Kurşun
    • Sevdiği çiçekler: Kadife çiçeği, siyah gül, kasımpatı ve kamelya

    Oğlak burcu karakteristik özellikleri, yükseleni, aşk hayatı, iş hayatı ve daha fazla bilgiyi yazımızda bulabilirsiniz.

    Kova Burcu ve Özellikleri

    • Mensup olduğu grup: Hava
    • Yönetici gezegeni: Uranüs ve Satürn
    • Uğurlu taşı: Yeşim
    • Uğurlu sayısı: 4
    • Sevdiği renkler: Gece mavisi, koyu mavi ve yeşil
    • Uğurlu günü: Pazar
    • Uğurlu metali: Alüminyum
    • Sevdiği çiçekler: Kardelen çiçeği

    Kova burcu karakteristik özellikleri, yükseleni, aşk hayatı, iş hayatı ve daha fazla bilgiyi yazımızda bulabilirsiniz.

    Balık Burcu ve Özellikleri

    • Mensup olduğu grup: Ateş
    • Yönetici gezegeni: Güneş
    • Uğurlu taşı: Safir
    • Uğurlu sayısı: 1 ve 4
    • Sevdiği renkleri: koyu sarı, altın rengi, turuncu ve kehribar
    • Uğurlu günü: Pazar
    • Uğurlu metali: Altın
    • Sevdiği çiçekler: Ayçiçeği, kasımpatı ve sarı krizantim

    Balık burcu karakteristik özellikleri, yükseleni, aşk hayatı, iş hayatı ve daha fazla bilgiyi yazımızda bulabilirsiniz.

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