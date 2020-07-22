- En Son Haber
- Burçlar Haberleri
- Burçlar ve özellikleri: Burç sembolleri, elementleri, grupları ve gezegenleri
Burçlar ve özellikleri: Burç sembolleri, elementleri, grupları ve gezegenleri
- Özel Yazı
- 22.07.2020 - 17:07
Koç Burcu ve Özellikleri
- Mensup olduğu grup: Ateş
- Yönetici gezegeni: Mars
- Uğurlu taşı: Yakut, ametist ve pırlanta
- Uğurlu sayısı: 9
- Sevdiği renkleri: Nar çiçeği ve ateş kırmızısı
- Uğurlu günü: Salı
- Uğurlu metali: Demir
- Sevdiği çiçekler: Gelincik, hanımeli, lale ve sardunya
Koç burcu karakteristik özellikleri, yükseleni, aşk hayatı, iş hayatı ve daha fazla bilgiyi yazımızda bulabilirsiniz.
Boğa Burcu ve Özellikleri
- Mensup olduğu grup: Toprak
- Yönetici gezegeni: Venüs
- Uğurlu taşı: Elmas
- Uğurlu sayısı: 6
- Sevdiği renkler: Açık mavi, ateş pembe ve eflatun
- Uğurlu günü: Cuma
- Uğurlu metali: Bakır
- Sevdiği çiçekler: pembe karanfil, pembe gül, şebboy ve menekşe
Boğa burcu karakteristik özellikleri, yükseleni, aşk hayatı, iş hayatı ve daha fazla bilgiyi yazımızda bulabilirsiniz.
İkizler Burcu ve Özellikleri
- Mensup olduğu grup: Hava
- Yönetici gezegeni: Merkür
- Uğurlu taşı: Akik
- Uğurlu sayısı: 5
- Sevdiği renkler: Gri mavi, açık mavi, siyah ve sarı
- Uğurlu günü: Çarşamba
- Uğurlu metali: Civa
- Sevdiği çiçekler: Çiğdem, lavanta, mimoza ve açelya
İkizler burcu karakteristik özellikleri, yükseleni, aşk hayatı, iş hayatı ve daha fazla bilgiyi yazımızda bulabilirsiniz.
Yengeç Burcu ve Özellikleri
- Mensup olduğu grup: Su
- Yönetici gezegeni: Ay
- Uğurlu taşı: İnci
- Uğurlu sayısı: 2
- Sevdiği renkler: Gri, gümüş ve eflatun
- Uğurlu günü: Pazartesi
- Uğurlu metali: Gümüş
- Sevdiği çiçekler: Beyaz gül, zambak ve nilüfer
Yengeç burcu karakteristik özellikleri, yükseleni, aşk hayatı, iş hayatı ve daha fazla bilgiyi yazımızda bulabilirsiniz.
Aslan Burcu ve Özellikleri
- Mensup olduğu grup: Ateş
- Yönetici gezegeni: Güneş
- Uğurlu taşı: Sarı safir
- Uğurlu sayısı: 1 ve 4
- Sevdiği renkler: Altın rengi, turuncu, koyu sarı ve kehribar
- Uğurlu günü: Pazar
- Uğurlu metali: Altın
- Sevdiği çiçekler: Ayçiçeği, kasımpatı ve sarı krizantim
Aslan burcu karakteristik özellikleri, yükseleni, aşk hayatı, iş hayatı ve daha fazla bilgiyi yazımızda bulabilirsiniz.
Başak Burcu ve Özellikleri
- Mensup olduğu grup: Toprak
- Yönetici gezegeni: Merkür
- Uğurlu taşı: Mavi necef, mavi kristal, mavi safir ve zebercet
- Uğurlu sayısı: 5
- Sevdiği renkler: Açık mavi, açık sarı ve turkuvaz
- Uğurlu günü: Çarşamba
- Uğurlu metali: Civa
- Sevdiği çiçekler: Sarı menekşe, lavanta, açelya ve zambak
Başak burcu karakteristik özellikleri, yükseleni, aşk hayatı, iş hayatı ve daha fazla bilgiyi yazımızda bulabilirsiniz.
Terazi Burcu ve Özellikleri
- Mensup olduğu grup: Hava
- Yönetici gezegeni: Venüs
- Uğurlu taşı: Pembe kuvartz, opal
- Uğurlu sayısı: 6
- Sevdiği renkler: pastel renkler
- Uğurlu günü: Cuma
- Uğurlu metali: Bakır
- Sevdiği çiçekler: Beyaz gül, sarı papatya ve krizantem
Terazi burcu karakteristik özellikleri, yükseleni, aşk hayatı, iş hayatı ve daha fazla bilgiyi yazımızda bulabilirsiniz.
Akrep Burcu ve Özellikleri
- Mensup olduğu grup: Su
- Yönetici gezegeni: Mars ve Plüton
- Uğurlu taşı: Lal ve opal
- Uğurlu sayısı: 9
- Sevdiği renkler: Siyah ve canlı kırmızı
- Uğurlu günü: Salı
- Uğurlu metali: Demir ve çelik
- Sevdiği çiçekler: Kırmızı gül, kırmızı karanfil ve ateş çiçeği
Akrep burcu karakteristik özellikleri, yükseleni, aşk hayatı, iş hayatı ve daha fazla bilgiyi yazımızda bulabilirsiniz.
Yay Burcu ve Özellikleri
- Mensup olduğu grup: Ateş
- Yönetici gezegeni: Neptün ve Jüpiter
- Uğurlu taşı: Mavi topaz ve firuze
- Uğurlu sayısı: 3
- Sevdiği renkler: Mor ve turkuvaz
- Uğurlu günü: Perşembe
- Uğurlu metali: Kalay
- Sevdiği çiçekler: Mor menekşe, karanfil, leylak ve kırmızı gül
Yay burcu karakteristik özellikleri, yükseleni, aşk hayatı, iş hayatı ve daha fazla bilgiyi yazımızda bulabilirsiniz.
Oğlak Burcu ve Özellikleri
- Mensup olduğu grup: Toprak
- Yönetici gezegeni: Satürn
- Uğurlu taşı: Kırmızı kuvartz, lal ve kehribar
- Uğurlu sayısı: 8
- Sevdiği renkler: Koyu kahverengi, nefti yeşil ve kurşuni
- Uğurlu günü: Cumartesi
- Uğurlu metali: Kurşun
- Sevdiği çiçekler: Kadife çiçeği, siyah gül, kasımpatı ve kamelya
Oğlak burcu karakteristik özellikleri, yükseleni, aşk hayatı, iş hayatı ve daha fazla bilgiyi yazımızda bulabilirsiniz.
Kova Burcu ve Özellikleri
- Mensup olduğu grup: Hava
- Yönetici gezegeni: Uranüs ve Satürn
- Uğurlu taşı: Yeşim
- Uğurlu sayısı: 4
- Sevdiği renkler: Gece mavisi, koyu mavi ve yeşil
- Uğurlu günü: Pazar
- Uğurlu metali: Alüminyum
- Sevdiği çiçekler: Kardelen çiçeği
Kova burcu karakteristik özellikleri, yükseleni, aşk hayatı, iş hayatı ve daha fazla bilgiyi yazımızda bulabilirsiniz.
Balık Burcu ve Özellikleri
- Mensup olduğu grup: Ateş
- Yönetici gezegeni: Güneş
- Uğurlu taşı: Safir
- Uğurlu sayısı: 1 ve 4
- Sevdiği renkleri: koyu sarı, altın rengi, turuncu ve kehribar
- Uğurlu günü: Pazar
- Uğurlu metali: Altın
- Sevdiği çiçekler: Ayçiçeği, kasımpatı ve sarı krizantim
Balık burcu karakteristik özellikleri, yükseleni, aşk hayatı, iş hayatı ve daha fazla bilgiyi yazımızda bulabilirsiniz.