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    Burç tarihleri, grupları ve elementleri neler?

    Burç tarihleri ve grupları nelerdir detayları burada. Hangi burç hangi grupta ve elemente mensup, burçların elementleri neler tüm merak edilenler yazımızda.
    • Özel Yazı
    • 22.07.2020 - 16:15
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    Burç tarihleri, grupları ve elementleri neler?

    Burç Tarihleri ve Grupları

    Koç Burcu; 21 Mart - 20 Nisan arası tarihlerinde doğanların burcudur. Koç burcu, ateş grubuna mensuptur ve yönetici gezegeni Mars’tır.

    Boğa Burcu; 21 Nisan - 20 Mayıs arası tarihlerinde doğanların burcudur. Boğa burcu, toprak grubuna mensuptur ve yönetici gezegeni Venüs’tür.

    İkizler Burcu; 21 Mayıs - 21 Haziran arası tarihlerinde doğanların burcudur. İkizler burcu, hava grubuna mensuptur ve yönetici gezegeni Merkür’dür.

    Yengeç Burcu; 22 Haziran - 22 Temmuz arası tarihlerinde doğanların burcudur. Yengeç burcu, su grubuna mensuptur ve yönetici gezegeni Ay’dır.

    Aslan Burcu; 23 Temmuz - 22 Ağustos arası tarihlerinde doğanların burcudur. Aslan burcu, ateş grubuna mensuptur ve yönetici gezegeni Güneş’tir.

    Başak Burcu; 23 Ağustos - 22 Eylül arası tarihlerinde doğanların burcudur. Başak burcu, toprak grubuna mensuptur ve yönetici gezegeni Merkür’dür.

    Terazi Burcu; 23 Eylül - 23 Ekim arası tarihlerinde doğanların burcudur. Terazi burcu, hava grubuna mensuptur ve yönetici gezegeni Venüs’tür.

    Akrep Burcu; 24 Mart - 22 Kasım arası tarihlerinde doğanların burcudur. Akrep burcu, su grubuna mensuptur ve yönetici gezegenleri Plüton ve Mars’tır.

    Yay Burcu; 23 Kasım - 21 Aralık arası tarihlerinde doğanların burcudur. Yay burcu, ateş grubuna mensuptur ve yönetici gezegenleri Neptün ve Jüpiter’dir.

    Oğlak Burcu; 22 Aralık - 20 Ocak arası tarihlerinde doğanların burcudur. Oğlak burcu, toprak grubuna mensuptur ve yönetici gezegeni Satürn’dür.

    Kova Burcu; 21 Ocak - 18 Şubat arası tarihlerinde doğanların burcudur. Kova burcu, hava grubuna mensuptur ve yönetici gezegenleri Satürn ve Uranüs’tür.

    Balık Burcu; 19 Şubat - 20 Mart arası tarihlerinde doğanların burcudur. Balık burcu, ateş grubuna mensuptur ve yönetici gezegeni Güneş’tir.

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