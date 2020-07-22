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Burç tarihleri, grupları ve elementleri neler?
- Özel Yazı
- 22.07.2020 - 16:15
Burç Tarihleri ve Grupları
Koç Burcu; 21 Mart - 20 Nisan arası tarihlerinde doğanların burcudur. Koç burcu, ateş grubuna mensuptur ve yönetici gezegeni Mars’tır.
Boğa Burcu; 21 Nisan - 20 Mayıs arası tarihlerinde doğanların burcudur. Boğa burcu, toprak grubuna mensuptur ve yönetici gezegeni Venüs’tür.
İkizler Burcu; 21 Mayıs - 21 Haziran arası tarihlerinde doğanların burcudur. İkizler burcu, hava grubuna mensuptur ve yönetici gezegeni Merkür’dür.
Yengeç Burcu; 22 Haziran - 22 Temmuz arası tarihlerinde doğanların burcudur. Yengeç burcu, su grubuna mensuptur ve yönetici gezegeni Ay’dır.
Aslan Burcu; 23 Temmuz - 22 Ağustos arası tarihlerinde doğanların burcudur. Aslan burcu, ateş grubuna mensuptur ve yönetici gezegeni Güneş’tir.
Başak Burcu; 23 Ağustos - 22 Eylül arası tarihlerinde doğanların burcudur. Başak burcu, toprak grubuna mensuptur ve yönetici gezegeni Merkür’dür.
Terazi Burcu; 23 Eylül - 23 Ekim arası tarihlerinde doğanların burcudur. Terazi burcu, hava grubuna mensuptur ve yönetici gezegeni Venüs’tür.
Akrep Burcu; 24 Mart - 22 Kasım arası tarihlerinde doğanların burcudur. Akrep burcu, su grubuna mensuptur ve yönetici gezegenleri Plüton ve Mars’tır.
Yay Burcu; 23 Kasım - 21 Aralık arası tarihlerinde doğanların burcudur. Yay burcu, ateş grubuna mensuptur ve yönetici gezegenleri Neptün ve Jüpiter’dir.
Oğlak Burcu; 22 Aralık - 20 Ocak arası tarihlerinde doğanların burcudur. Oğlak burcu, toprak grubuna mensuptur ve yönetici gezegeni Satürn’dür.
Kova Burcu; 21 Ocak - 18 Şubat arası tarihlerinde doğanların burcudur. Kova burcu, hava grubuna mensuptur ve yönetici gezegenleri Satürn ve Uranüs’tür.
Balık Burcu; 19 Şubat - 20 Mart arası tarihlerinde doğanların burcudur. Balık burcu, ateş grubuna mensuptur ve yönetici gezegeni Güneş’tir.