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- Hangi ay hangi burç: Burçların tarihleri ve aylara göre burç isimleri
Hangi ay hangi burç: Burçların tarihleri ve aylara göre burç isimleri
Hangi ay hangi burca denk gelir detayları burada. Burçların tarihleri, aylara göre burç isimleri ve dağılımları nedir tüm merak edilenler için tıkla!
- Özel Yazı
- 22.07.2020 - 16:30
Hangi Ay Hangi Burç?
Burçlar, karakteristik özelliklerimiz, iş hayatımız, aşk hayatımız, anlaşabileceğimiz kişiler, anlaşamadığımız kişiler hakkında bizlere bilgi verir. Bu bilgiler neye göre belirlenir peki? Burç özellikleri birçok faktöre göre belirlenmektedir. Bunların başında mensup olduğu gruplar ve yönetici gezegenlerin rolü büyüktür. Asıl merak edilen soru hangi ay hangi burcu temsil eder? Hangi ay hangi burç aşağıdaki listede belirttik.
Ocak Ayı Hangi Burç?
- Ocak ayında 2 burç vardır.
- 1 Ocak - 20 Ocak tarihleri arası Oğlak burcu,
- 21 Ocak - 31 Ocak tarihleri arası Kova burcudur.
Şubat Ayı Hangi Burç?
- Şubat ayında 2 burç vardır.
- 1 Şubat - 18 Şubat tarihleri arası Kova burcu,
- 19 Şubat - 29 Şubat tarihleri arası Balık burcudur.
Mart Ayı Hangi Burç?
- Mart ayında 2 burç vardır.
- 1 Mart - 20 Mart tarihleri arası Balık burcu,
- 21 Mart - 31 Mart tarihleri arası Koç burcudur.
Nisan Ayı Hangi Burç?
- Nisan ayında 2 burç vardır.
- 1 Nisan - 20 Nisan tarihleri arası Koç burcu,
- 21 Nisan - 30 Nisan tarihleri arası Boğa burcudur.
Mayıs Ayı Hangi Burç?
- Mayıs ayında 2 burç vardır.
- 1 Mayıs - 20 Mayıs tarihleri arası Boğa burcu,
- 21 Mayıs - 31 Mayıs tarihleri arası İkizler burcudur.
Haziran Ayı Hangi Burç?
- Haziran ayında 2 burç vardır.
- 1 Haziran - 21 Haziran tarihleri arası İkizler burcu,
- 22 Haziran - 30 Haziran tarihleri arası Yengeç burcudur.
Temmuz Ayı Hangi Burç?
- Temmuz ayında 2 burç vardır.
- 1 Temmuz - 22 Temmuz tarihleri arası Yengeç burcu,
- 23 Temmuz - 31 Temmuz tarihleri arası Aslan burcudur.
Ağustos Ayı Hangi Burç?
- Ağustos ayında 2 burç vardır.
- 1 Ağustos - 22 Ağustos tarihleri arası Aslan burcu,
- 23 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arası Başak burcudur.
Eylül Ayı Hangi Burç?
- Eylül ayında 2 burç vardır.
- 1 Eylül - 22 Eylül tarihleri arası Başak burcu,
- 23 Eylül - 30 Eylül tarihleri arası Terazi burcudur.
Ekim Ayı Hangi Burç?
- Ekim ayında 2 burç vardır.
- 1 Ekim - 23 Ekim tarihleri arası Terazi burcu,
- 24 Ekim - 31 Ekim tarihleri arası Akrep burcudur.
Kasım Ayı Hangi Burç?
- Kasım ayında 2 burç vardır.
- 1 Kasım - 22 Kasım tarihleri arası Akrep burcu,
- 23 Kasım - 30 Kasım tarihleri arası Yay burcudur.
Aralık Ayı Hangi Burç?
- lAralık ayında 2 burç vardır.
- 1 Aralık - 21 Aralık tarihleri arası Yay burcu,
- 22 Aralık - 31 Aralık tarihleri arası Oğlak burcudur.