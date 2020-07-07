İkizler burcu özellikleri nelerdir: İkizler burcunun olumlu, olumsuz ve fiziksel özellikleri!

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İkizler Burcu Genel Özellikleri

İkizler burcu, astrolojide burçlar kuşağının üçüncü burcu olarak 22 Mayıs - 21 Haziran tarihleri aralığında doğan kişilerin burcu olma özelliği taşımaktadır. Burç gurubu; Hava olan burcun, yönetici gezegeni Merkür'dür. Sevdikleri renkler; sarı, gri, açık mavi ve siyah olan ikizler burcunun uğurlu taşı ise Elmastır.

Şans getirdiklerine inandıkları sayıları 5, günleri ise çarşambadır. İkizler burcunun mükemmel ilişki burcu her anlamda Yay burcudur. En sevdiği çiçekler ise; Mimoza, çiğdem, lavanta ve açelyadır.

İkizler Burcu Kişisel Özellikleri

İkizler burçlarının hızlı düşünebilme yetenekleri bulunmaktadır, buna uygun olarak da çok hızlı hareket etmektedirler.

Her işe kolaylıkla adapte olabilen bu burçlar aynı anda bir çok işi yapabilme özelliğine sahiptirler.

Değişken karaktere sahip olma yönleriyle tanınan bu burç son derece mutlu oldukları zaman aniden karamsar ve mutsuz bir ruh haline geçiş yapabilmektedirler. Bu nedenle çevresindeki insanlar tarafından genellikle yanlış anlaşılmaktadırlar.

Bir konu hakkında hiç bilgileri olmasa dahi bunu çok rahat bir şekilde saklayabilme yeteneğine sahiptirler.

Çevresindekilere pratik zekalarıyla çekici ve akıllı biri olarak görünmektedirler.

Düşünerek hamle yapan ikizler burcu genellikle bu özelliklerinde istikrar sağlayamazlar ve sürekli yeni arayışlar içerisine girerler bu nedenle de uzun süreli ve kendini tekrarlayan işler onları oldukça zorlar ve yorar.

Kendi kazandıkları paralara karşı oldukça tutumluyken başkalarının kazandıklarını kolayca harcayabilmektedirler.

İkizler Burcu Fiziksel Özellikleri

İkizler burcu genel fiziksel özellikleri; uzun boylu ve belirgin hatlara sahip güzel bir fizik ile dikkat çekmektedirler. Uzağı çok iyi görebilen keskin gözlere sahiptirler bu nedenle gözlemcilikleri de güçlüdür ikizler burcunun.

İkizler Burcu Olumlu Özellikleri

İkizler burcu erkeği en dikkat çeken olumlu özelliği zeki bir burç olmasıdır.

Uyumlu bir kişiliğe sahip olan bu burç girdiği her ortama ayak uydurabilme özelliğine sahiptir.

Özellikle bu burcun kadınları eğlenceli ve esprili olmalarıyla tanınırlar.

İkna ve iletişim kabiliyeti çok yüksektir bu sebeple çok fazla arkadaş çevresi vardır.

Anlama kabiliyeti yüksek mantıklı ve aşırı sosyal bir burçtur.

İkizler Burcu Olumsuz Özellikleri