İkizler burcu kadını anlaştığı ve anlaşamadığı burçlar hangileri detayları ile anlattık. İkizler kadını hangi burçlarla anlaşır ya da anlaşamaz tüm merak edilenleri anlattık.

İkizler burcu kadını enerjik, özgürlüğüne düşkü, maceraperest bir karaktere ve değişken kişilik özelliklerine sahiplerdir. Eğlenmeyi çok severler ve esprilidirler. Zeki ve çok meraklıdırlar. Genellikle duygularını çok belli etmeden içlerinde yaşarlar. Sosyal çevreleri çok geniştir ancak onlar da herkesle iyi anlaşamazlar. Bu yüzden gelin birlikte ikizler kadınının anlaşıp anlaşamadığı burçları inceleyelim.

İkizler Burcu Kadınının Anlaştığı Burçlar

Terazi burcu

Kova burcu

Koç burcu

İkizler burcu kadını genellikle kendileri gibi enerjik yerinde duramayan meraklı ve konuşkan kişilerle arkadaşlık kurarlar. Bu özelliklere sahip burçların başında ise teraziler gelmektedir.

Terazi burçları zeki, adalet yönleri ağır basan ve entelektüel bir burçtur. ikizler burcunun sıkıldıkları zaman arayıp bir şeyler yapmak isteyeceği kişi terazilerdir çünkü teraziler de ikizler gibi gezmeği, eğlenmeyi çok severler.

İkizler kadınının çok meraklı olması her şeyden biraz bilmesine neden olur ama kovalar her şeyi derinlemesine bilir çok araştırmacı ve meraklıdırlar. Kova ve ikizler ortamda kafa açmayan muhabbet yoksa sıkılır, ama bu iki burç bir araya geldi mi zekanın iki güzel uyumu ve enerjik yapıları coşar. Renkli ve güzel bir sinerji ortaya çıkartırlar. Kova ikizler burcu için hem bir sevgili burcu hem de bir arkadaş dost burcu olma özelliğine sahiplerdir. Çünkü kova burcu da ikizler gibi özgürlüklerine çok düşküdür bu nedenle partnerlerini özgür bırakmayı tercih ederler.

İkizler burcu kadınının bir diğer anlaştığı burç ise koçlardır. Koç burcu da kendileri gibi enerjiklerdir ve uyuşuk kişilerle hiç hoşlanmazlar. Hayattan zevk almasını çok iyi bilirler ve bir yaşam telaşları vardır. İkizlerin karasızlığı koç burcunun cesurluğu ve birbirini her zaman tamamlar.

İkizler Burcu Kadının Anlaşamadığı Burçlar

Akrep burcu

Boğa burcu

Yengeç burcu

İkizler burcu kadınları anı yaşamayı ve hayattan zevk almayı çok iyi bilirler, özgürlükleri onlar için her şeyleridir. Bu nedenle kontrolcü ve baskıcı akrep burçlarıyla asla anlaşamazlar.

ikizler burcu kadınının maceracı karakterleri onların yeni yerler ve yeni insanlar keşfetmek istemesine neden olur. Bu nedenle de ikizler kadını değişime kapalı ve geleneksel bağları ve kuralları olan boğa burçlarıyla pek anlaşamazlar.

İkizler kadınının anlaşamadığı bir diğer burçta yengeç burcudur. Anaç ve evcimen yengeç burçlarından çok çabuk sıkılabilirler.