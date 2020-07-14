İkizler burcu olan ünlüler kimlerdir: İkizler burcu ünlü Türk kadın ve erkekler

İkizler burcu olan ünlüler kimlerdir: İkizler burcu ünlü Türk kadın ve erkekler

İkizler burcu olan ünlüler kimlerdir Türk ve yabancıları sıraladık. İkizler burcu ünlü Türk kadınları ve erkekleri, yabancı ünlüler kimler merak ettikleriniz için okumaya devam edin.

İkizler Burcu Ünlüleri

Adile Naşit

Eskilerden bir İkizlerle başlıyoruz yazımıza. Büyük-küçük hepimizin kalplerine taht kurmuş, o harika gülüşüyle hafızalarımıza kazınmış Adile Naşit, aramızdan ayrılmış olsa da tüm zamanlarda sevilebilecek oyuncularımızdan.

Acun Ilıcalı

Kariyerine muhabir olarak başlamış ve zaman içinde yaptığı programlarla tüm Türkiye’nin sevgisini ve ilgisini kazanmış Acun Ilıcalı kıvrak zekâsı, başarısı, ince esprileriyle tam bir İkizler burcu.

Kenan Doğulu

Sevilen müzikleri, sempatik tavırlarıyla günümüzün sevilen sanatçılarından olan Kenan Doğulu, esprili, iletişim yeteneği yüksek ve sosyal olma özellikleriyle tam bir İkizler burcu erkeği.

Nilüfer

Canlı ve sempatik tavırlarıyla İkizler burcu kadınını oldukça güzel temsil eden sanatçılarımızdan biri de dinleyenleri sesiyle mest eden Nilüfer.

Bülent Ersoy

İkizler burcu ünlerinden biri de Türk Sanat Müziğinin divası olarak bilinen Bülent Ersoy. Geçmişten bugüne şarkılarıyla ve ender sesiyle dinleyenlerin kulaklarının pasını silen Bülent Ersoy, ender kişiliğiyle de seviliyor.

Kenan İmirzalıoğlu

Karizmatik bir İkizler burcu erkeği olan Kenan İmirzalıoğlu, yetenekli oyunculuğuyla pek çok kişi tarafından oldukça seviliyor. Aslen Türkmen olan Kenan İmirzalıoğlu, bugün akıllarımızda oyunculuğuyla yer etmiş olsa da bir zamanların Best Model of Turkey birincisi aynı zamanda.

İkizler Burcu Ünlü Türk Kadınları

Adile Naşit

Tansu Çiller,

Sıla Gençoğlu,

Fahriye Evcen,

Gülşen,

Nehir Erdoğan,

Naz Elmas,

Vahide Perçin,

Birce Akalay,

Petek Dinçöz,

Şebnem Özinal,

İkizler Burcu Ünlü Türk Erkekleri

Acun Ilıcalı

Kenan Doğulu

Bülent Ecevit,

Çetin Altan,

Kerem Alışık,

Kerem Bürsin,

Kenan İmirzalıoğlu,

İkizler Burcu Ünlüler Yabancı