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- İkizler burcu olan ünlüler kimlerdir: İkizler burcu ünlü Türk kadın ve erkekler
İkizler burcu olan ünlüler kimlerdir: İkizler burcu ünlü Türk kadın ve erkekler
- Özel Yazı
- 14.07.2020 - 11:51
İkizler Burcu Ünlüleri
Adile Naşit
Eskilerden bir İkizlerle başlıyoruz yazımıza. Büyük-küçük hepimizin kalplerine taht kurmuş, o harika gülüşüyle hafızalarımıza kazınmış Adile Naşit, aramızdan ayrılmış olsa da tüm zamanlarda sevilebilecek oyuncularımızdan.
Acun Ilıcalı
Kariyerine muhabir olarak başlamış ve zaman içinde yaptığı programlarla tüm Türkiye’nin sevgisini ve ilgisini kazanmış Acun Ilıcalı kıvrak zekâsı, başarısı, ince esprileriyle tam bir İkizler burcu.
Kenan Doğulu
Sevilen müzikleri, sempatik tavırlarıyla günümüzün sevilen sanatçılarından olan Kenan Doğulu, esprili, iletişim yeteneği yüksek ve sosyal olma özellikleriyle tam bir İkizler burcu erkeği.
Nilüfer
Canlı ve sempatik tavırlarıyla İkizler burcu kadınını oldukça güzel temsil eden sanatçılarımızdan biri de dinleyenleri sesiyle mest eden Nilüfer.
Bülent Ersoy
İkizler burcu ünlerinden biri de Türk Sanat Müziğinin divası olarak bilinen Bülent Ersoy. Geçmişten bugüne şarkılarıyla ve ender sesiyle dinleyenlerin kulaklarının pasını silen Bülent Ersoy, ender kişiliğiyle de seviliyor.
Kenan İmirzalıoğlu
Karizmatik bir İkizler burcu erkeği olan Kenan İmirzalıoğlu, yetenekli oyunculuğuyla pek çok kişi tarafından oldukça seviliyor. Aslen Türkmen olan Kenan İmirzalıoğlu, bugün akıllarımızda oyunculuğuyla yer etmiş olsa da bir zamanların Best Model of Turkey birincisi aynı zamanda.
İkizler Burcu Ünlü Türk Kadınları
- Adile Naşit
- Tansu Çiller,
- Sıla Gençoğlu,
- Fahriye Evcen,
- Gülşen,
- Nehir Erdoğan,
- Naz Elmas,
- Vahide Perçin,
- Birce Akalay,
- Petek Dinçöz,
- Şebnem Özinal,
İkizler Burcu Ünlü Türk Erkekleri
- Acun Ilıcalı
- Kenan Doğulu
- Bülent Ecevit,
- Çetin Altan,
- Kerem Alışık,
- Kerem Bürsin,
- Kenan İmirzalıoğlu,
İkizler Burcu Ünlüler Yabancı
- George Bush,
- J.Paul Sartre,
- Marilyn Monroe,
- Clint Eastwood,
- John Wayne,
- Angelina Jolie,
- Johnny Depp,
- Naomi Campbell,
- Donald Trump,
- Adriana Lima,
- Zoe Saldana,
- Prens William,
- Natalie Portman,
- Liam Neeson,
- Chris Evans,
- Colin Farrell,
- Nicole Kidman,
- Morgan Freeman,
- Neil Patrick Harris,
- Lana Del Rey