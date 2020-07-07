Koç burcu özellikleri nelerdir: Koç burcunun olumlu, olumsuz ve fiziksel özellikleri!

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Koç Burcu Genel Özellikleri

Koç burcu, astrolojide burçlar kuşağının ilk burcu olarak 21 Mart- 20 Nisan aralığında doğan kişilerin burcu olma özelliği taşımaktadır. Burç gurubu Ateş olan burcun yönetici gezegeni Marstır. Sevdikleri renkler; ateş kırmızısı ve nar çiçeği olan koç burcunun uğurlu taşları ise Pırlanta, Yakut, Ameist ve Demirdir.

Şans getirdiklerine inandıkları sayıları 9, günleri ise Salıdır. Koç burucunun anlaşamadığı burç ise genel olarak terazi burcudur. En sevdiği çiçekler ise; Lale, gelincik, renkli sardunya ve hanımelidir.

Koç Burcu Kişisel Özellikleri

Koç Burçları; enerjik ve çok hareketli olmalarıyla tanınmaktadırlar.

Çok fazla gelişmiş benlik egoları bulunmaktadır.

21 Mart- 20 Nisan tarihlerinde doğan kişiler genellikle çok pratik zekalarının olmasıyla dikkat çekmektedirler.

Hayatlarını atılgan olma modlarını ve enerjilerini yitirmeden idame ettirirler.

Yaratıcı ve pratik zekaları sayesinde hedeflerine ulaşmak için kendilerini kanıtlamak ve ispatlamak yolunu seçmektedirler.

Koç burçları herhangi bir girişimde bulunmak isterlerse yaratıcı ve enerjik yapılarını kullanırlarsa, girişim yaptıkları konuda çok daha fazla üretken olabilmektedirler.

Bağımsızlıklarına aşırı düşkün ve kıskanç olan koç burcu erkeği hayat sahnesinde başrol olmayı isterler.

Koç Burcu Fiziksel Özellikleri

Koç burcu genel fiziksel özellikleri; kolları ve bacakları çok güçlü olup oldukça uzun boyludurlar.

Genellikle kıvırcık ve siyah saçlı olmaktadırlar.

Spor yapmaya elverişli vücut yapıları, keskin ve delici bakışlarıyla girdikleri ortamlarda hemen dikkat çekme özelliğine sahiptirler.

Koç Burcu Olumlu Özellikleri

Enerjik ve hareketli olma yapıları olan koç burçları, aceleci olmalarına rağmen herhangi bir konu hakkında detaylı düşünmeden karar asla almazlar.

Atacakları her adımları önceden detaylı bir şekilde planlanmıştır.

İkna yetenekleri oldukça yüksek olan bu burç tutuğunu koparan bir kişilik özelliğine sahiptir.

Oldukça zeki olan bu burç kafasına koyduğunu yapma arzusuyla yanıp tutuşurlar.

Yaptıkları her işi özenle yapıp popüler olma isteğiyle yanıp tutuşurlar.

Koç Burcu Olumsuz Özellikleri