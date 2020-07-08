Koç burcu erkeği anlaştığı ve anlaşamadığı burçlar hangileri detayları ile anlattık. Koç erkeği hangi burçlarla anlaşır ya da anlaşamaz tüm merak edilenleri anlattık.

Koç burcu erkeği özgüveni yüksek, karizmatik, özgür ruhlu ve inatçı bir karaktere sahiptir. Değişik karakteristik özellikleri Koç burcu erkeğini bazı burçlarla son derece iyi anlaşabilir bir duruma getirirken bazıları ile ise tam tersi bir durum yaşanmasına neden olabilmektedir.

Koç Burcu Erkeğinin Anlaştığı Burçlar

Boğa burcu

İkizler burcu

Kova burcu

Aslan burcu

Terazi burcu

Koç burcu erkeğinin anlaşabildiği burçlardan biri Boğadır. Sorumluluk sahibi olmak, özgüven sahibi olmak gibi ortak özellikleri bu burçların anlaşmasını kolaylaştırmaktadır. Koç erkeği ile Boğa kadını arasında partnerlik anlamında bir ilişki yaşanacaksa sorun yaşadıkları en önemli konu kıskançlık olacaktır çünkü iki burç da son derece kıskançtır.

Koç erkeğinin anlaşabildiği diğer bir burç ise İkizler burcudur. Koç ve İkizler ilişkisi oldukça heyecan verici, değerli hissettiren, uyumlu bir ilişki olacaktır.

Hareketli, maceracı karakteriyle Kova burcu da Koç ile benzer kişisel özellikler gösterir ve uyumlu bir ilişki içerisinde olabilir. Ancak bir tarafın daha temkinli davranması gözü kara bu ikili için önemli bir nokta olacaktır.

Koç burcunun duygusal anlamda mutlu olabileceği bir burç da birbirlerini tamamlamaları nedeniyle Aslan burcudur. Uyumlu karakterleriyle Koç ve Aslan hayattan zevk almayı bileceklerdir.

Koç erkeğinin en iyi anlaştığı burç Terazidir. Hatta romantik ilişki anlamında bu ikili mükemmel bir uyuma sahip olacaktır çünkü Koç Terazinin zarif havası ve güzel hareketlerinden gözlerini alamazken Terazi de Koç erkeğinin güçlü karakterinden ve verdiği güvenden son derece etkilenir. Bu iki burcun uyumu son derece hoş bir ilişki ortaya çıkaracaktır.

Koç Burcu Erkeğinin Anlaşamadığı Burçlar

Koç burcu

Yengeç burcu

Başak burcu

Yay burcu

Koç erkeğinin anlaşmakta zorlandığı burçlardan biri yine kendisi gibi olan Koçlardır. İki tarafın da inatçı, yönetmeyi seven karakterlerde olması birbirlerine uyum sağlamaları konusunda zorluk yaşamalarına neden olacaktır.

Koç ve Yengeç burçları arasındaki ilişki ise ilginç olduğu kadar yıpratıcı olma potansiyeliyle çok da olumlu sonuçlanır denilemez. Alıngan, kırılgan, alışkanlıklarına bağımlı olan Yengeç burcunun hareketli, ateşli koç burcuyla duygusal tatmin bakımından mutlu olması mümkün olsa da uyum sağlaması zordur.

Koç erkeği ve Başak burcu arasındaki karakter farklılıklarından dolayı çok pozitif bir ilişki açığa çıkması zordur. Genel olarak Başak ve Koç arasındaki nötr hava nedeni ile arkadaşlık mümkün olsa da dingin Başak burcu ve aktif Koç burcu iyi bir çift olamayacaktır.

Koç burcu erkeği ve Yay arasındaki ilişki de romantizm anlamında mükemmel olacaktır ancak Yay burcunun aşırı hareketli ve özgürlüğüne düşkün tavırları Koç burcunun baskın gelme ve yönetmeye çalışma karakteriyle çatışacak ve ilişkideki sorunların temelini atacaktır.