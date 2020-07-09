Koç burcu kadını anlaştığı ve anlaşamadığı burçlar hangileri detayları ile anlattık. Koç kadını hangi burçlarla anlaşır ya da anlaşamaz tüm merak edilenleri anlattık.

Her burçta olduğu gibi Koç burcu kadınında da iyi ve kötü özellikler vardır. Dürüst, enerjik, eğlenceli, cesur, yardım sever, çalışkan ve sevecen olan Koç kadınıyla anlaşmak çoğu zaman çok zor olmasa da elbette inatçı, sabırsız ve sinirlenince kavga etmekten çekinmeyen doğalarıyla işleri zorlaştırdıkları da olabilmektedir.

Koç Burcu Kadınının Anlaştığı Burçlar

Aslan burcu

Yay burcu

İkizler burcu

Kova burcu

Ateş grubu burcundan olan bu kişiler kendileri gibi aktif, enerjik, çalışkan kişilerle anlaşmakta hiç de zorlanmazlar. Koç kadınlarının en iyi anlaştığı burçlardan biri Aslan burcudur. Yardım sever, güler yüzlü, etkileyici, olgun ve iyimser olan Aslan burçları Koç ile oldukça iyi anlaşabilir ancak ikisi de oldukça iddialı ve dediğim dedik olan bu burçların çatışması da bir hayli mümkündür. İki burç arasındaki ilişkinin çatışma değil de anlaşma yönünde ilerleyebilmesi için ise aradaki dengenin sağlanabilmesi gerekmektedir. Eğer Koç ve Aslan arasındaki bir denge ve uzlaşma sağlanabilirse dost olarak da partner olarak da mükemmel eşleşme sağlanmış olur.

Koç burcu kadınının en iyi anlaştığı diğer bir burç ise Yay burcudur. Heyecanlı, özgürlüğüne düşkün, çok yönlü, aktif ve risk almayı seven Yay burçlarıyla Koç kadını bir araya gelmesi bir yandan duygusal yönlerinin daha çok ortaya çıkmasıyla sonuçlanırken; bir yandan da kabına sığmaz, son derece enerjik ve ahenkli bir ikili ortaya çıkmasını sağlayacaktır.

Koç ile hem çok iyi dost hem de çok iyi bir partner olabilecek bir burç ise İkizlerdir. Zaman zaman anlaşmazlık yaşayacak da olsalar Koç ve İkizler ister dost ister sevgili olsun, beraber dolu dolu eğlenmeyi ve hayatın tadını çıkarmayı iyi bilirler.

Koç burcu kadınının anlaştığı başka bir burç olan Kova da özellikle arkadaşlık anlamında Koç burcu ile oldukça iyi ilişkiler kurabilir. Hatta asla pes etmeyen, devamlı yenilik arayan ve çalışkan olan bu ikili, başarılarla dolu mükemmel bir iş ortaklığı da ortaya çıkarabilir. Ancak arkadaşlıkta ve ortalıkta yakalanan bu uyumun partnerlik için geçerli olması biraz zor olabilir.

Koç Burcu Kadınının Anlaşamadığı Burçlar

Boğa burcu

Oğlak burcu

Yengeç burcu

Koç burcu kadınları Boğa, Oğlak ve Yengeç burçlarıyla iyi anlaşamazlar. Koç burcu kadınının Boğa burcu ile anlaşamamasının nedeni Boğanın temkinli yapısıdır. Risk almayı sevmeyen Boğa burcu atılgan Koç burcunu zaman zaman çileden çıkarabilir.

Oğlak burcu ise Koç burcu gibi zirvede olmayı sevdiğinden çatışma yaşanması muhtemeldir. Liderliğin kendisinde olmasını isteyen ki taraf da diğerini yönetmeye kalkacak ancak karşısındaki buna izin vermeyecektir. Bu nedenle aralarındaki ilişki pek de uyumlu değildir.

Yengeç burcu oldukça sahiplenici bir burç olması dolayısıyla Koç burcuyla iyi anlaşamayabilir çünkü Koç kadını özgürlüğüne oldukça düşkündür. Yine de aradaki dengenin sağlanması mümkün olursa anlaşma ihtimalleri de olabilir.

Koç burcunun iyi anlaştığı ve anlaşamadığı burçlar haricinde bir de nötr tepki aldığı burçlar vardır. Arasının ne iyi ne kötü olduğu bu burçlar ise Başak ve Akrep burçlarıdır.