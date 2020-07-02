Koç burcu kadını özellikleri nelerdir: Koç burcunun olumlu, olumsuz ve fiziksel özellikleri!

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Koç Burcu Kadını Genel Özellikleri

Koç burcu kadınları her zaman asil olmaları ile bilinirler. Hanım efendi görünümüne sahip kadınlardır. fazlasıyla zeki insanlardır ve kendileri ile ilgili her olumsuz durumu avantaja çevirebilme kabiliyetleri vardır. Aşırı derecede sosyallerdir. Sıcakkanlı ve dost canlısıdırlar.

Eğlenceyi severlerler eğenlemyi ve eğlednrimeyi çok severler. Enerjileri çok yüksektir. Çevresindeki herkes ona ilgi ve alaka gösterir. Tüm bunlara rağmen kendi özgüvenleri düşüktür. Her zaman kendilerini eleştirir ve daha mükemmel olmaları gerektiğini düşünürler.

Beğenilmek çok hoşlarına gider ve bundan beslenirler. Özel ilgi duydu alanların peşinden giderler ve asla zorla iş yapmazlar. Dışarıda vakit geçirmeyi çok severler kapalı ortamlara tıkılı kalacakları işlerde çalışamazlar. Ne işde çalışırsa çalışsın asla sevmediği bir işi zorla yaptıramazsınız onlara. Arkadaşlarına çok değer verirler ve sevdikleri zaman tam severler.

Koç Burcu Kadınının Fiziksel Özellikleri

Koç burcu kadını genellikle seksi ve çekici vücut hatlarıyla tanınırlar. Çoğunlukla orta boyludurlar aşırı kiloları yoktur ancak balık etli bir tipleri vardır. Vücut hatları yuvarlak ve belirgidir. Güneşte rengi dönene kıvırcık kahve rengi saçlara sahiptirler.

Koç Burcu Kadını ve Aşk

Koç burcu kadınlarının ilişkilerdeki en bariz özellikleri çok fazla kıskanç oluşlarıdır. Sevdiklerini asla kimseyle paylaşamazlar. Eşlerine sadıklardır ancak bağlılık yok ise ilişiklerinde ona bağımlı davranmaz ve aldatma riski çok yüksektir. Bu burcun kadınları hesap vermeyi hiç sevmez ve izin almazlar. Ancak ilişkilerinde kendilerine hesap verilmesini ve izin alınmasını beklerler.

Koç Burcu Kadını Olumlu Özellikleri

Koç Burcu kadınları hezaman her durumda dürüstlerdir.

Yalan söylemekten ve kendilerine yalan söylenmesinden nefret ederler.

Enerjik atılgan ve her zaman haraketlidirler.

Eğlencelidirler arkadaş canlısı ve fedakarlıklarından dolayı çok geniş bir arkadaş çevreleri vardır.

Azimli ve çalışkan yapısı ile tuttuğunu koparır.

Anaç yapıları vardır ve ailelerine çok düşkündürler.

Koç Burcu Kadını Olumsuz Özellikleri