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- Koç burcu olan ünlüler kimlerdir: Koç burcu ünlü Türk kadın ve erkekler
Koç burcu olan ünlüler kimlerdir: Koç burcu ünlü Türk kadın ve erkekler
- Özel Yazı
- 15.07.2020 - 11:02
Koç Burcu Ünlüleri
Neşe Karaböcek
Asıl adı Neşecan Göktürk olan ve “Kara Böcek” oyununda aldığı rolden sonra Neşe Karaböcek olarak anılmaya başlayan sanatçımız, “Artık Sevmeyeceğim” ve ”Ağlama Değmez Hayat” gibi unutulmaz şarkılarla akıllara kazınmıştır. Koç burcu kadınının zeki ve girişken yapısına sahip güzel bir örnek olan Neşe Karaböcek 18 Altın Plak ödülünün de sahibidir.
Cem Karaca
Anadolu rock müziğinin kurucularından olan Cem Karaca besteci, tiyatro ve sinema oyuncusudur.. ‘Resimdeki Gözyaşları’, ‘Bu Son Olsun’, ‘Namus Belası’, ‘Rap Rap’ gibi parçalarla büyük başarılara imza atmış olan Cem Karaca Koç burcu erkeğinin en güzel örneklerindendir.
Erol Evgin
“İşte Öyle Bir şey” (Altın Plak), “Sevdan Olmasa”, “Bir de Bana Sor”, “Söyle Canım” (Altın Plak) gibi unutulmaz şarkılarıyla hafızalarımızda yer etmiş Erol Evgin müzisyen olmasının dışında oyunculuk, sunuculuk, TV programcılığı ve mimarlık da yapmıştır. Her alanda başarılı bir hayata sahip olan Erol Evgin, Koç burcu erkeğinin çok yönlülük, yüksek özgüven, yüksek enerji gibi özelliklerini son derece iyi bir şekilde yansıtmaktadır.
Kayahan
Başarılı, hırslı ve çalışkan olması özellikleriyle Koç burcunu çok güzel yansıtan ünlülerden biridir Kayahan . Besteci, söz yazarı ve şarkıcı olan Kayahan “Kar Taneleri”, “Esmer Günler”, “Gözlerinin Hapsindeyim”, “Allah’ım Neydi Günahım” isimli şarkılarıyla gönüllerde yer etmiştir.
Nurgül Yeşilçay
Türk sinema-dizi ve tiyatro oyuncusu Nurgül Yeşilçay, koç burcu kadınının dikkat çekici tüm özelliklerini taşımaktadır.
Yılmaz Güney
Koç burcunun en yerinde duramayan, en dik başlı, en hırçın özelliklerine sahip ünlüsü olan Yılmaz Güney, Türk Sinemasının “Çirkin Kral” ı olarak bilinmektedir. Yönetmenlik, sinema oyunculuğu, senaristlik ve öykü yazarlığı yapmış olan Yılmaz Güney, “Yol”, “Sürü”, “Umut” gibi filmleriyle Cannes ödülü almış ve tüm dünyaca tanınmıştır.
Okan Bayülgen
En eğlenceli, zeki ve komik Koç burçlarından olan Okan Bayülgen; en sevdiğimiz şovmenlerden biri olmanın yanı sıra oyuncu, tiyatro ve klip yönetmeni, yapımcı, seslendirme sanatçısıdır.
Koç Burcu Ünlü Türk Kadınları
- Neşe Karaböcek
- Nurgül Yeşilçay
- Seren Serengil,
- Bensu Soral,
- Ceyda Düvenci,
- Ezgi Mola,
- Pelin Akil,
- Özge Özpirinçci,
- Şebnem Ferah,
- Deniz Akkaya
Koç Burcu Ünlü Türk Erkekleri
- Cem Karaca
- Erol Evgin
- Kayahan
- Yılmaz Güney
- Okan Bayülgen
- Yaşar,
- Kerim Tekin,
- Zeki Alasya,
- Sadri Alışık,
- Kartal Tibet,
- Kadir İnanır,
- Sakıp Sabancı,
- Kadir Doğulu,
- Murat Yıldırım,
- Uğur Pektaş,
- Emre Altuğ,
- Yalın,
Koç Burcu Ünlüler Yabancı
- Keira Knightley,
- Kristen Stewart,
- Russel Crowe,
- Kate Hudson,
- Robert Downey Jr,
- Lady Gaga,
- Emma Watson,
- Adam Scott,
- Celine Dion,
- Michelle Monaghan,
- Ewan Mcgregor,
- Rosie Huntington Whiteley,
- Alessandra Ambrosio,
- Jackie Chan,
- Gary Oldman,
- Quentin Tarantino,
- Elton John,
- Marlon Brando,
- Michael Fassbender