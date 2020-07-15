Koç burcu olan ünlüler kimlerdir: Koç burcu ünlü Türk kadın ve erkekler

Koç burcu olan ünlüler kimlerdir Türk ve yabancıları sıraladık. Koç burcu ünlü Türk kadınları ve erkekleri, yabancı ünlüler kimler merak ettikleriniz için okumaya devam edin.

Koç Burcu Ünlüleri

Neşe Karaböcek

Asıl adı Neşecan Göktürk olan ve “Kara Böcek” oyununda aldığı rolden sonra Neşe Karaböcek olarak anılmaya başlayan sanatçımız, “Artık Sevmeyeceğim” ve ”Ağlama Değmez Hayat” gibi unutulmaz şarkılarla akıllara kazınmıştır. Koç burcu kadınının zeki ve girişken yapısına sahip güzel bir örnek olan Neşe Karaböcek 18 Altın Plak ödülünün de sahibidir.

Cem Karaca

Anadolu rock müziğinin kurucularından olan Cem Karaca besteci, tiyatro ve sinema oyuncusudur.. ‘Resimdeki Gözyaşları’, ‘Bu Son Olsun’, ‘Namus Belası’, ‘Rap Rap’ gibi parçalarla büyük başarılara imza atmış olan Cem Karaca Koç burcu erkeğinin en güzel örneklerindendir.

Erol Evgin

“İşte Öyle Bir şey” (Altın Plak), “Sevdan Olmasa”, “Bir de Bana Sor”, “Söyle Canım” (Altın Plak) gibi unutulmaz şarkılarıyla hafızalarımızda yer etmiş Erol Evgin müzisyen olmasının dışında oyunculuk, sunuculuk, TV programcılığı ve mimarlık da yapmıştır. Her alanda başarılı bir hayata sahip olan Erol Evgin, Koç burcu erkeğinin çok yönlülük, yüksek özgüven, yüksek enerji gibi özelliklerini son derece iyi bir şekilde yansıtmaktadır.

Kayahan

Başarılı, hırslı ve çalışkan olması özellikleriyle Koç burcunu çok güzel yansıtan ünlülerden biridir Kayahan . Besteci, söz yazarı ve şarkıcı olan Kayahan “Kar Taneleri”, “Esmer Günler”, “Gözlerinin Hapsindeyim”, “Allah’ım Neydi Günahım” isimli şarkılarıyla gönüllerde yer etmiştir.

Nurgül Yeşilçay

Türk sinema-dizi ve tiyatro oyuncusu Nurgül Yeşilçay, koç burcu kadınının dikkat çekici tüm özelliklerini taşımaktadır.

Yılmaz Güney

Koç burcunun en yerinde duramayan, en dik başlı, en hırçın özelliklerine sahip ünlüsü olan Yılmaz Güney, Türk Sinemasının “Çirkin Kral” ı olarak bilinmektedir. Yönetmenlik, sinema oyunculuğu, senaristlik ve öykü yazarlığı yapmış olan Yılmaz Güney, “Yol”, “Sürü”, “Umut” gibi filmleriyle Cannes ödülü almış ve tüm dünyaca tanınmıştır.

Okan Bayülgen

En eğlenceli, zeki ve komik Koç burçlarından olan Okan Bayülgen; en sevdiğimiz şovmenlerden biri olmanın yanı sıra oyuncu, tiyatro ve klip yönetmeni, yapımcı, seslendirme sanatçısıdır.

Koç Burcu Ünlü Türk Kadınları

Neşe Karaböcek

Nurgül Yeşilçay

Seren Serengil,

Bensu Soral,

Ceyda Düvenci,

Ezgi Mola,

Pelin Akil,

Özge Özpirinçci,

Şebnem Ferah,

Deniz Akkaya

Koç Burcu Ünlü Türk Erkekleri

Cem Karaca

Erol Evgin

Kayahan

Yılmaz Güney

Okan Bayülgen

Yaşar,

Kerim Tekin,

Zeki Alasya,

Sadri Alışık,

Kartal Tibet,

Kadir İnanır,

Sakıp Sabancı,

Kadir Doğulu,

Murat Yıldırım,

Uğur Pektaş,

Emre Altuğ,

Yalın,

Koç Burcu Ünlüler Yabancı