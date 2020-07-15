Koç burcu diğer burçlar ile uyumu: Koç kadını ve erkeği uyumlu olduğu burçlar hangileri?

Koç burcu diğer burçlar ile uyumu: Koç kadını ve erkeği uyumlu olduğu burçlar hangileri?

Koç burcu diğer burçlar ile uyumu ayrıntıları ile burada. Koç kadını ve erkeği hangi burçlarla uyumludur, kimlerle anlaşabilir tüm merak edilenler için okumaya devam edin.

Koç Burcu Dieğr Burçlar İle Uyumu

Koç Burcu ile Koç Burcu Uyumu

Ateş elementine sahip koç burcu kadını ve erkeği çok enerjik ve heyecanlı yapıya sahiptirler. Öncü olmak isterler ve her zaman “ben” olarak hareket ederler. Bu nedenle iki koç burcu arasındaki uyumdan bahsedecek olursak bir güç savaşları görebiliriz. Genellikle kendi fikirlerini benimsetmeye çalışacaklardır. Fakat aynı düşüncede olan iki koç burcunun önünde kimse duramaz. Aşk hayatında da koç kadını ve koç erkeği iyi uyum sağlayan çiftler arasındadır.

Koç Burcu ile Boğa Burcu Uyumu

Boğa burcu koç burcunun aksine risk almayı sevmez ve güvenliğine dikkat eder. Bu nedenle koç burcu gibi boğa burcunun sinirleri sağlam olmayacaktır. Boğa burcu üretkendir, pratiktir, düzeni sever ve evcimendir. Eğer bir boğa ile aşk yaşamak istioyrsanız hayatınıza çeki düzen vermelisiniz. Koç burcunun hareketliliği ve boğa burcunun sakin hali ilişkilerde problem yaratacaktır. Bu nedenle koç burcu ve boğa burcu uyumu sıkıntılar doğurabilir.

Koç Burcu ile İkizler Burcu Uyumu

Koç burcu gibi ikizler burcu da heyecan arayan bi burçtur. Bu nedenle keyifli vakit geçirirler. İki burcunda özellikleri arasında, konuşkan, aktif, hareketli, heyecanlı olmaları vardır. Bir ortama girdiklerinde kolay alışabilirler. Aşk hayatında da koç burcu ve ikizler burcu birbirini iyi anlayan ve keyifli vakit geçirebilen burçlardır. Koç burcu ve ikizler burcu uyumu güzel sonuçlar çıkarır.

Koç Burcu ile Yengeç Burcu Uyumu

Yengeç burcu risk almayı sevmez ve ailesine düşkün bir burçtur. Koç burcu ise tam tersi özellikler gösterir. Yengeç burcu sevdiği kişiyi sahiplenir, duygusal iniş çıkışları vardır, ruh halleri sık sık değişir ve çok duygusal karaktere sahiptirler. Bu nedenle koç burcu ve yengeç burcu ilişkisinde başarılı olunursa koç burcu duygusallık kazanır yengeç burcu ise macera dolu bir hayat.

Koç Burcu ile Aslan Burcu Uyumu

Aslan burcu için macera ön plandadır. Gezmek, eğlenmek, maceraya atılmak, riske girmek iki burcun ortak özelliklerindendir. İyi anlaşacaktırlar. Fakat her iki burcunda egosu tartışmalara yol açabilir. Aşk uyumunda koç burcu ve aslan burcu ani ve hızlı gelişen bir ilişki yaşayabilir. Bu ilişkinin kalıcı olması sizin elinizde birbirinizi meşgul edecek şeyler bulmalısınız.

Koç Burcu ile Başak Burcu Uyumu

Koç burcu ile başak burcu arasındaki ilişkide güçlü ve baskın taraf başak burcudur. Başak burcu her zaman haklı çıkmayı başarır. Sizin daha iyi olabilmeniz için davranışlar sergiler. Eğer başak burcunun tavsiyelerine uyarsanız hem mutlu hem de başarılı olursunuz. Her başarılı koç burcunun arkasında titiz bir başak burcu vardır. Eğer bu ilişkide çaba gösterirseniz bir ömür mutlu olursunuz.

Koç Burcu ile Terazi Burcu Uyumu

Terazi burcu sakin kalabilen ve sorunlarını sakinlikleri ile çözebilen bir burçtur. Fakat koç burçları fevri davranarak problemlerini bir anda parlayarak çözmeye çalışır. Eğer terazi burcu bir sevgiliniz var ise daha sakin ve yalandan dolandan uzak durursanız harika bir birliktelik yaşayabilirsiniz.

Koç Burcu ile Akrep Burcu Uyumu

Astrolojik açıdan koç burcu ve akrep burcu arasında zor bir uyum söz konusudur. Genellikle akrep burcu sabit fikirli olduğundan tartışmalar çıkabilir.

Koç Burcu ile Yay Burcu Uyumu

Koç burcu ve yay burcu birbiri için yaratılmış burçlar gibidir. Macera ve eğlenceye düşkündürler. Aynı zamanda yay burcu esnek bir yapıya sahip olduğu için tartışmalar kısa sürede tatlıya bağlanacaktır. Koç burcu ve yay burcu uyumu mükemmel bir birliktelik yaşatacaktır.

Koç Burcu ile Oğlak Burcu Uyumu

Oğlak burcu planlı ve tedbirlidir. Koç burcu ise tam tersi özellikler gösterir. Bu nedenle iki burç arasındaki ilişkide eğer oğlak burcu yönetiyor ise huzurlu ve durağan, koç burcu yönetiyor ise canlı ve dağınık bir ilişki olacaktır.

Koç Burcu ile Kova Burcu Uyumu

Koç ve kova burcu kadını ve erkeği özgürlüğü seven, yenilikçi ve macera dolu iki burçtur. Bu nedenle iki burç arasındaki uyum keyifli ve eğlenceli olacaktır.

Koç Burcu ile Balık Burcu Uyumu

Balık burcu çok duygusal, yumuşak, yaratıcı ve fedakardır. Koç ve balık ilişkisinde ipler koç burcunun elinde olur. Fakat bu durumu kötüye kullanmamak gerekir. Balık burcu hassas ve duygusal olduğu için çabuk kırılır ve üzülür bu nedenle de telafi edilemez bir yaraya yol açabilir. Koç ve balık burcu uyumunda huzur vardır.