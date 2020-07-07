Kova burcu özellikleri nelerdir: Kova burcunun olumlu, olumsuz ve fiziksel özellikleri!

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Kova Burcu Genel Özellikleri

Kova burcu, astrolojide burçlar kuşağının on birinci burcu olarak 21 Ocak - 19 Şubat tarihleri aralığında doğan kişilerin burcu olma özelliği taşımaktadır. Burç gurubu; Hava olan burcun, yönetici gezegeni Satürn ve Uranüs'tür. Sevdikleri renkler; Koyu mavi, gece mavisi ve yeşil olan kova burcunun uğurlu taşı ise Yeşimdir.

Şans getirdiklerine inandıkları sayıları 4 olup günleri ise Pazardır. Kova burcunun mükemmel ilişki burcu, her anlamda Aslan burcudur. En sevdiği çiçek ise; Kardelen çiçeğidir.

Kova Burcu Kişisel Özellikleri

Düşünceleri akılcı ve sezgisel olan kova burçları sınırsız hayal güçlerine sahiptirler.

Kova burçları dik kafalıdır ve çevresindeki insanların kendilerini hiç bir zaman anlamadıklarını düşünürler.

Sevecen tavırları ile bilinen bu burç asla bencil değillerdir.

Her türlü yapılan ayrımcılığa karşıdırlar ve herkesin eşit olmasından yanadırlar.

Açık görüşlü olmalarına karşın bazı konularda sabit fikirli olabilmektedirler.

Sevecen ve dost canlısı olmasına rağmen insanlarla aralarına her zaman bir mesafe koymaktan yanadırlar.

Özgür olmak onlar için o kadar mühimdir ki en yakınlarını bile kısıtlandıklarını hissettikleri an silip atabilirler.

Kova Burcu Fiziksel Özellikleri

Kova burcunun genel fiziksel özellikleri; orta ya da uzun boylu ve düzgün bir fiziğe sahiptirler.

Genellikle sarı saçlıdırlar.

Özellikle kova kadınları çok güzel bir yüze sahiptirler.

Spor yapmak hayatlarının önemli bir parçasıdır başka türlü enerjilerini dışarı atamazlar.

Kova Burcu Olumlu Özellikleri

Kova burcu erkeği insancıl ve özgürlüğüne düşkün kişilik özellikleri ile ön plana çıkan kova burçları çevresindeki herkesle iyi bir iletişim kurma yetisi vardır.

İnsancıl olma özelliğinden dolayı herkese yardım etmeye çalışır ve hoşgörülü davranırlar.

Kova Burcu Olumsuz Özellikleri