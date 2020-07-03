Kova burcu erkeği özellikleri nelerdir: Kova burcunun olumlu, olumsuz ve fiziksel özellikleri!

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Kova Burcu Erkeği Genel Özellikleri

Kova burcu erkeklerinin doğuştan gelen bir yaratıcılıkları vardır bu nedenle onları sanatsal akitivetelerde sık sık görebilirsiniz. Şevkatli yapısı nedeniyle insanlara yardım etmeyi görev haline getirmişlerdir ve onları sık sık yardım etkinliklerine liderlik yaparken görebilmeniz mümkündür.

Kova erkekleri yeni insanlarla tanışmayı çok severler ve tanıştığı insanları analiz etmeyi çok iyi bilirler. Özgürlüklerine çok düşkündürler bu nedenle onların kişisel alanlarının olması gerekmektedir. Kendilerinin sıkıştığını ve özel alanına müdahale olduğunu farkettiği an kaçış moduna çok kolay geçmektedir.

Kova Burcu Erkeği ve Aşk

Kova burcu erkekleri aşık olduklarında bunu karşı tarafa nası ifade etmeleri gerektiğini bilmezler. Bir yandan kendisinin nasıl heyecanlı ve inanaılmaz bir kişiliğe sahip olduğunu anlatmak isterken öte yandan nasıl hislere sahip olduğu hisleri karşı tarafa anlatamazlar. Satürnün etkisinden kaynaklı kova burcu erkeleri çok duyarsız davranışlar sergileyebilirler. Ancak işin aslı öyle değildir. İlişkilerinde oldukça duyarlıdırlar ancak ifade edemezler. Sevgisini rahat bir şekilde ifade edebilmesi için onların kendi içlerinde güven duygusu yaratmaları gerekmeketedir. Kendi hislerine güvendiklerini anladıkları an ilişki için elinden geleni yapmaya koyulurlar.

Kova Burcu Erkeği ve Cinsellik

Kova burcu erkeğinin cinsellikte herhangi bir sınırı yoktur. Onlar için zaman ve mekan önemli değildir, sadece partenerinin kendine uyumlu olmalarını beklere. Cinsel istekleri oldukça fazladır ancak ilginç bir şekilide cinsellik yaşamadan da aylarca yaşayabilirler. Bu durum onların ilişkiye inanç sistemlerini göstermektedir. İnanmadağı ilişkilerde sık sık partner değiştirerek cinsel ilişki arayışı içerisinde olmalarıda çok muhtemeldir.

Kova Burcu Erkeğinin Olumlu Özellikleri

Kova burcu erkeklerinin en olumlu özellikleri şevkatli ve yardım sever oluşlarıdır.

Çevresindeki herkese merhametli yaklaşır ve zor bir durumdaysa elinden gelenin fazlasını yapmak için çabalarlar.

Önyargısızlardır önce tanırlar sonra yargı vermesş gerekirse verirler.

Aktif ve hareketlidirler heyecanlı bir kişilikleri vardır.

Kova Burcu Erkeğinin Olumsuz Özellikleri