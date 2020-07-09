Kova burcu kadını anlaştığı ve anlaşamadığı burçlar hangileri detayları ile anlattık. Kova kadını hangi burçlarla anlaşır ya da anlaşamaz tüm merak edilenleri anlattık.

Kova burcu kadınları özgürlüklerine düşkün yapıları, duyarlı kişilik karakterleri ve eğlenceyi seven yönleriyle ön plana çıkmaktadırlar. Kova kadını her konuda bilgi sahibidir ve araştırmacı kişilikleri vardır. Sosyal çevreleri çok geniştir ve girişken yapıları vardır. Peki kova burcu kadınları kimlerle iyi anlaşır gelin birlikte inceleyelim.

Kova Burcu Kadınının Anlaştığı Burçlar

İkizler burcu

Terazi burcu

Aslan burcu

Kova burcu kadınları meraklı kişilikleri ile her zaman daha fazla kişiyle temas halinde olmak isterler. Boşta kalmayı hiç sevmezler çabuk sıkılırlar.

Ancak kova kadını bir ikizler burcu ile bir araya gelirlerse hiç sıkılmazlar. kişilikleri farklı olsa da ikizler burcu ile iyi anlaşırlar. Bu ikili okumayı sever bilgiye aç yapıları vardır ve bir araya geldikleri zaman sahip oldukları tüm bilgileri paylaşırlar bu da kova kadınını çok mutlu eder.

Kova burcu kadınının duyarlı yapısı toplumsal olaylara eşitlikçi bakış açıları dengeli ve adalet sahibi terazilerle iyi anlaşmasına sebebi olur. Kava kadını da teraziler de kavga ortamlarını sevmez ve naif insanlardır. Bu nedenle iki burç çok iyi anlaşırlar.

Kova kadını aslan burçlarıyla da iyi anlaşırlar. aslında karakter özellikleri bakımından çok zıt kutuplardır. Ama bu ikilinin anlaşma ihtimali tam da zıt kutupların birbirini çekmesidir. Kova kadını; her zaman kötü taraf olan aslan burcu ile resmen savaşır. Tüm çelişki ve anlaşmazlıklar kova kadını ve aslan ilişkisinde mevcuttur. Ancak bu ikilinin her zaman uzlaşıp iyi vakit geçirme potansiyelleri mevcuttur.

Kova Burcu Kadınının Anlaşamadığı Burçlar

Yengeç burcu

Balık burcu

Başak burcu

Kova burcu kadınları aslında; egosuz, özgürlüğüne düşkün,sevecen, arkadaş canlısı, girişken, açık sözlü ve duyarlı kişilikleri ile çoğu kişi ile iyi anlaşabilirler. Ancak kişiliğine çok ters düşen kişilerle anlaşamayabilirler.

Kova burcu kadını özgür ruhlu ve bağımsız karakteri ile yengeç burcunun geleneksel bağımlı ruh halleri çok ters düşer bu nedenle kova kadını yengeç burçlarıyla iyi anlaşamazlar.

Bireyselliyetçi kova kadını fedakar ve şefkatli balık burçları ile anlaşamazlar. Yargılamayan ve duygusal yapılara sahip balıklar kovalarla sürekli zıtlaşırlar.

Kova burcu kadınları çok akıllıdırlar. duygularıyla değil mantıklarıyla hareket ederler. Aynı özellikler başak burçları içinde geçerlidir. Ancak duygularını içinde yaşayan dışarıya yansıtmamaya çalışan başak burçlarıyla çok zor anlaşırlar. Bir birlerini hiç anlayamazlar.