Kova burcu kadını özellikleri nelerdir: Kova burcunun olumlu, olumsuz ve fiziksel özellikleri!

Kova burcu kadını özellikleri nelerdir detayları ile burada. Kova burcu kadını aşk hayatı, olumlu, olumsuz, fiziksel özellikleri ve tüm merak edilenler için tıkla!

Kova Burcu Kadını Genel Özellikleri

Kova burcu kadınları son derece yaratıcı olmaları ile meşhurdur. Tüm düşünce kalıplarının dışında bir düşünce yapısına sahiplerdir. Kova kadını her zaman özgür hissetmek ister. Kova burcu kadınlarının kendine ait özel alanları yoksa asla mutlu olamazlar. İçlerinde sürekli gelişen mecaracı bir yapıya sahiplerdir.

Kova burcu kadını hem çok iyi bir dinleyici hem de çok iyi bir konuşmacılardır. Bu nedenle de çok girişkenlerdir. Onlar çok fazla tavsiye vermeyi severken kendilerine tavsiye verilmesinden hiç hoşlanmazlar. Kendileri hakkında başkalarının ne düşündüklerini asla umursamazlar ve hayat görüşleri ve karakterlerlerini de değiştirmeye çalışmazlar.

Kendi işlerinin patronları olmak dünyayı dolaşıp yeni yerler keşfetmek isterler. Onlar asla masa başı bir işte çalışmaktan mutlu olmazlar. Yaşamında hep bir macera olmasını isterler. Anı yaşamayı sevdikleri için para biriktirmekte oldukça zorlanırlar. Maceracı ve gizemli kişiliğe sahip kişilerden hoşlandıklarından sıkıcı kişilerle ne arkadaş ne de sevgili olurlar. Kova burcu kadınlarını diğer burçlardan ayırt edici özellikleri tarzı, hayata alışılmışın dışında bakış açıları, bağımsız olma ihtiyacı iyi bir dinleyici olmaları ve dürüt yapısının olmasıdır.

Kova Burcu Kadını Fiziksel Özellikleri

Kova burcu kadınları genellikle orta boyludur ve yüz güzellikleri ile dikkat çekerler. Beyaz tenli ve renkli gözlülerdir. Orantılı bir vücut yapılarına sahiplerdir ve spor hayatlarının olmazsa olmazıdır.

Kova Burcu Kadını Ve Aşk

Kova burcu kadınları özgür ve bağımsız oldukları sürece duygularını takip etmekte çekinmezler. Bireysel hedeflerini aşık olduğunda elde edememe korkusuyla bilinçsiz bir şekilde aşktan kaçış yolunu seçme yoluna gidebilirler. Ancak karşı taraftan bu güveni aldıkları zaman kendilerini aşka bırakır ve evlilik ve çocuk büyütme sorumluluğunu alabilirler.

Kova Burcu Kadını Olumlu Özellikleri

Kova burcu kadınlarının en belirgin olumlu özellikleri iyi bir dinleyici ve iyi bir konuşmacı olmasıdır.

Hayat enerjisi bitmez tükenmez bir karaktere sahiptir.

Kova Burcu Kadını Olumsuz Özellikleri