Kova burcu olan ünlüler kimlerdir: Kova burcu ünlü Türk kadın ve erkekler

Kova burcu olan ünlüler kimlerdir Türk ve yabancıları sıraladık. Kova burcu ünlü Türk kadınları ve erkekleri, yabancı ünlüler kimler merak ettikleriniz için okumaya devam edin.

Kova Burcu Ünlüleri

Nazan Öncel

Şarkıcı, söz yazarı ve besteci olan Nazan Öncel, akıllarımıza kazınmış en orijinal şarkıların mucidi aslında. Sevilen pek çok sanatçının albümünde imzasına rastlayabileceğimiz Nazan Öncel, üretici, yeniliğe meraklı, değişimi seven ve bağımsız havasıyla tam bir Kova burcu kadını.

Mazhar Alanson

MFÖ (Mazhar- Fuat- Özkan ) grubunun vokalisti olan Mazhar Alanson, aynı zamanda gitarist ve söz yazarıdır da. Kova burcu erkeklerinden olan Mazhar Alanson, abartıyı sevmeyen, eşitlikçi, sağduyulu, esprili ancak ölçülü havasıyla burcunun rüzgârlarını estiriyor adeta.

Candan Erçetin

Öğretmen, söz yazarı ve şarkıcı olan Candan Erçetin, şarkılarıyla hafızalarda yer etmiş ve tavizsiz, ölçülü, sakin yapısıyla da duruşunu hiç bozmamış sanatçılarımızdandır. Zamana meydan okuyan Candan Erçetin de bir Kova burcu kadınıdır.

Ajda Pekkan

Zamana meydan okuyan ruhu, marjinal tavırları, gençlere taş çıkaran enerjisiyle Ajda Pekkan da Kova burcu ünlülerinden. Yıllar geçiyor ancak kendisine pek de işlemiyor gibi görünen sanatçımız, güzel sesiyle ve unutmadığımız şarkılarıyla hala kulakların pasını siliyor.

Engin Günaydın

Oynadığı karakter ne olursa olsun ona hayat veren, her haliyle farklı, her haliyle heyecanlı Engin Günaydın, izleyicilerinin en sevdiği oyunculardan belki de. Kova burcu olan Engin Günaydın, şahsına münhasır halleri, zekâsı ve yeteneğiyle bir başka!

Kova Burcu Ünlü Türk Kadınları

Ajda Pekkan

Nazan Öncel

Candan Erçetin

Aysel Gürel,

İrem Sak,

Belçim Bilgin Erdoğan,

Cansu Tosun,

Aslıhan Gürbüz,

Hande Soral,

Tuğba Özay,

Türkü Turan,

Kova Burcu Ünlü Türk Erkekleri

Mazhar Alanson

Engin Günaydın

Serdar Ortaç,

Cihan Ünal,

Metin Üstündağ,

Mehmet Ali Erbil,

Soner Arıca,

Tuncel Kurtiz,

İbrahim Çelikkol,

Eser Yenenler,

Emre Aydın

Kova Burcu Ünlüler Yabancı