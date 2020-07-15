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- Kova burcu olan ünlüler kimlerdir: Kova burcu ünlü Türk kadın ve erkekler
Kova burcu olan ünlüler kimlerdir: Kova burcu ünlü Türk kadın ve erkekler
- Özel Yazı
- 15.07.2020 - 11:10
Kova Burcu Ünlüleri
Nazan Öncel
Şarkıcı, söz yazarı ve besteci olan Nazan Öncel, akıllarımıza kazınmış en orijinal şarkıların mucidi aslında. Sevilen pek çok sanatçının albümünde imzasına rastlayabileceğimiz Nazan Öncel, üretici, yeniliğe meraklı, değişimi seven ve bağımsız havasıyla tam bir Kova burcu kadını.
Mazhar Alanson
MFÖ (Mazhar- Fuat- Özkan ) grubunun vokalisti olan Mazhar Alanson, aynı zamanda gitarist ve söz yazarıdır da. Kova burcu erkeklerinden olan Mazhar Alanson, abartıyı sevmeyen, eşitlikçi, sağduyulu, esprili ancak ölçülü havasıyla burcunun rüzgârlarını estiriyor adeta.
Candan Erçetin
Öğretmen, söz yazarı ve şarkıcı olan Candan Erçetin, şarkılarıyla hafızalarda yer etmiş ve tavizsiz, ölçülü, sakin yapısıyla da duruşunu hiç bozmamış sanatçılarımızdandır. Zamana meydan okuyan Candan Erçetin de bir Kova burcu kadınıdır.
Ajda Pekkan
Zamana meydan okuyan ruhu, marjinal tavırları, gençlere taş çıkaran enerjisiyle Ajda Pekkan da Kova burcu ünlülerinden. Yıllar geçiyor ancak kendisine pek de işlemiyor gibi görünen sanatçımız, güzel sesiyle ve unutmadığımız şarkılarıyla hala kulakların pasını siliyor.
Engin Günaydın
Oynadığı karakter ne olursa olsun ona hayat veren, her haliyle farklı, her haliyle heyecanlı Engin Günaydın, izleyicilerinin en sevdiği oyunculardan belki de. Kova burcu olan Engin Günaydın, şahsına münhasır halleri, zekâsı ve yeteneğiyle bir başka!
Kova Burcu Ünlü Türk Kadınları
- Ajda Pekkan
- Nazan Öncel
- Candan Erçetin
- Aysel Gürel,
- İrem Sak,
- Belçim Bilgin Erdoğan,
- Cansu Tosun,
- Aslıhan Gürbüz,
- Hande Soral,
- Tuğba Özay,
- Türkü Turan,
Kova Burcu Ünlü Türk Erkekleri
- Mazhar Alanson
- Engin Günaydın
- Serdar Ortaç,
- Cihan Ünal,
- Metin Üstündağ,
- Mehmet Ali Erbil,
- Soner Arıca,
- Tuncel Kurtiz,
- İbrahim Çelikkol,
- Eser Yenenler,
- Emre Aydın
Kova Burcu Ünlüler Yabancı
- Doutzen Kroes,
- Shakira,
- Paris Hilton,
- Justin Timberlake,
- Jennifer Aniston,
- James Dean,
- Bob Marley,
- Elijah Wood,
- Tom Hiddleston,
- Christian Bale,
- Robbie Williams,
- Laura Linney,
- Minnie Driver,
- Amy Winehouse,
- Taylor Lautner,
- Zhang Ziyi,
- Chloe Grace Moretz,
- Ellen DeGeneres,
- Portia de Rossi,
- Bonnie Wright,
- Alicia Keys,
- Rosamund Pike,
- Liu Wen