Kova burcu diğer burçlar ile uyumu: Kova kadını ve erkeği uyumlu olduğu burçlar hangileri?

Kova burcu diğer burçlar ile uyumu: Kova kadını ve erkeği uyumlu olduğu burçlar hangileri?

Kova burcu diğer burçlar ile uyumu ayrıntıları ile burada. Kova kadını ve erkeği hangi burçlarla uyumludur, kimlerle anlaşabilir tüm merak edilenler için okumaya devam edin.

Kova Burcu Diğer Burçlar İle Uyumu

Kova Burcu ile Koç Burcu Uyumu

Koç burçlarının, sevimli, cana yakın ve çekici olmaları kova burçlarının her zaman ilgisini çeker. Kova burcunun macera duygusunu ortaya çıkaracak ve yeni maceralara atılmasını sağlayacak burç koçtur. Koç burcu ile kova burcu iyi uyum sağlayan iki burçtur.

Kova Burcu ile Boğa Burcu Uyumu

Boğa burcu fikirlerinde sabit ve tutucu bir yapıya sahiptir. Bu nedenle sizin yenilikçi, meraklı ve değişikliklere açık olmanız ona ters gelebilir. Ancak güven duygusunu en çok boğa burcunda hissedersiniz.

Kova Burcu ile İkizler Burcu Uyumu

İkizler burcunun girişken, akıllı ve dışa dönük olması kova burcunu fazlasıyla etkileyecektir. Birlikte yeni serüvenlere atılmayı severler. İlişkilere her zaman canlı kalır. Ancak ruh haliniz kötü ise ikizler burcu size yardımcı olamaz.

Kova Burcu ile Yengeç Burcu Uyumu

Yengeç burcu duygusal, içine kapanık, hisleriyle hareket eden ve geleneklere bağlı yaşamayı sever. Bu durum kova burcuna ters olsada Satürnün etkisi ile geleneklere saygı duyan kova burcu yengeç burcu ile çok iyi anlaşabilir.

Kova Burcu ile Aslan Burcu Uyumu

İki zıt burç olan aslan ve kova burcu aslında bu zıtlıklara rağmen çok iyi anlaşırlar. Kaçan kovalanır mantığı ile eğlenceli ve canlı bir ilişki yaşarlar. Bu sayede hayattan keyif alırlar. Ancak ilişkilerinin uzun süreli olabilmesi için bazen taviz vermeleri gerekebilir.

Kova Burcu ile Başak Burcu Uyumu

Başak burçlarının zekası kova burçlarının hemen ilgisini çekecektir. Başakların dost canlısı tavırları sayesinde kova burcu ve başak burcu çok sağlam bir dostluk kuracaklardır. Ayrıca kova burcunun gizemli tavırları da başakları etkileyen bir özelliktir.

Kova Burcu ile Terazi Burcu Uyumu

Çılgın eğlencelere açık olan kova burçları terazi burçlarının ilgisini hemen çeker. Terazi burcu kadınının duygusallığı ve romantikliği bu ik burç arasında büyük bir öneme sahiptir. Terazi burcu sevdiğinde tüm duygularıyla size bağlanacaktır.

Kova Burcu ile Akrep Burcu Uyumu

Kova ve akrep burcunun güçlü zekaları birbirlerini fark etmeleri ve ilgi duymalarına yol açacaktır. Ancak değişikliklere açık olan kova burcu akrep burcunu bu özelliği ile sıkabilir. Bu ilişkide iyi niyetli davranışlar sergilemek uzun bir aşka yol açacaktır.

Kova Burcu ile Yay Burcu Uyumu

Eğlenceli bir beraberlik için en uyumlu olacağınız burç yay burcudur. Hiç kimseye aldırmadan maceradan maceraya koşmanız hep canlı ve neşeli kalmanızı sağlayacak ve hızınıza kimse yetişemeyecek.

Kova Burcu ile Oğlak Burcu Uyumu

Oğlak burcu erkeği emin adımlar ile ilerler ve ciddi kararlar alabilir. Aynı şeyleri sizden de bekler. Eğer ortak bir noktada buluşamazsanız bu ilişkinin kısa sürmesi kaçınılmazdır. Uzun bir beraberlik için çok fazla destek almanız gerekecektir.

Kova Burcu ile Kova Burcu Uyumu

Zeka, akılcılık, mantık, eğlence, hareket herşey bu birliktelikte mevcuttur. Hayattan zevk almak, yeni yerler keşfetmek, farklı sosyal ortamlara girmek size bitmeyecek bir tutku aşılayacaktır. Tartışmalarda bile komik bişeyler bularak ortamı yumuşatabilirsiniz.

Kova Burcu ile Balık Burcu Uyumu

Karakter özelliklerine bakacak olursak çok anlaşabilecek iki burç değildir. Ancak balık burcu erkeğinin yaratıcılığı sizi kendine çekebilir. Kova burcu kadınının duygudan duyguya geçmeleri balık burcu erkeğinin kafasını karıştıracaktır.