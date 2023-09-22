Ensonhaber, canlı yayınları ile gündemi değerlendirmeye devam ediyor.
Türkiye'de merak edilen bir konu da astroloji.
İlker Koç'un moderatörlüğündeki Gündem Özel programının bu akşamki bir diğer konuğu da Astroloji Danışmanı Nihan Urel oldu.
Geçtiğimiz günlerde bir öngörüde bulunan Nihan Urel, 26 Eylül ve 2 Ekim'e dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
Gurur duymamızı sağlayacak üzel gelişmeler duyabiliriz
26 Eylül'de ortak vicdanımızda kabul görecek, bizi sevindirecek, belki başka bir ülkeye hayrımızın olduğu, birlikteliğimizin olduğu, memleket olarak hem gurur duymamızı sağlayacak mutlu olmamızı sağlayacak bir takım güzel gelişmeler duyabiliriz.
Yine 2 Ekim civarı bu tür şeyler duyabiliriz. Sporla ilgili göğsümüzü kabartacak haberler duyabiliriz.
Vargas, estetik açısından gönlümüzü hoş edecek demiştim. Kendisi dünyanın en estetik voleybolcusu seçildi.