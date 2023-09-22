Nihan Urel: 26 Eylül'den sonra ülkemiz açısından gururlanacağız Ensonhaber canlı yayınında astroloji bakımından ekonomiyi yorumlayan Astroloji Danışmanı Nihan Urel, Türkiye'nin 2-2,5 sene içerisinde ekonomik anlamda rahatlayacağını açıkladı.

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Ensonhaber, canlı yayınları ile gündemi değerlendirmeye devam ediyor.

Türkiye'de merak edilen bir konu da astroloji.

İlker Koç'un moderatörlüğündeki Gündem Özel programının bu akşamki bir diğer konuğu da Astroloji Danışmanı Nihan Urel oldu.

Geçtiğimiz günlerde bir öngörüde bulunan Nihan Urel, 26 Eylül ve 2 Ekim'e dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

Gurur duymamızı sağlayacak üzel gelişmeler duyabiliriz