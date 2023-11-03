Nihan Urel: Erdoğan ve Türkiye'nin yıldızı parıl parıl parlıyor Ensonhaber canlı yayınında astroloji bakımından Türkiye ve dünyada olabilecek olayları yorumlayan Astroloji Danışmanı Nihan Urel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin yıldız haritasının önümüzdeki dönemde adeta "parıl parıl" parladığını söyledi.

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Ensonhaber YouTube kanalında İlker Koç'un sorularını yanıtlayan Astroloji Danışmanı Nihan Urel, Türkiye'nin son günlerdeki dış politikadaki manevralarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki rolünü yorumladı.

Urel, Kasım ayının Türkiye ve Erdoğan için oldukça yoğun ama verimli geçeceğini belirterek şunları söyledi:

"Türkiye çok cazip bir ülke olacak"

7-8-9 Kasım'da yurt dışını ilgilendiren konular var. Türkiye'yi kimsenin karşısına almaması gerektiği, özellikle askeri gücünün hem korkutucu, hem de yanında yer alacak ülkeler için cazip.. Türkiye'nin yanında olan ülkelerin şanslı olması, Türkiye'nin bir ülkenin yanında olmasının o ülke için şans olması, Türkiye'nin bu konularda cazip bir ülke olması. Türkiye'nin askeri gücünün, bazı ülkelerin iştahını kabartıyor olması, Türkiye'nin cazibeli olması gibi bir şey var.



Türkiye'nin dış politikadaki uzun vadeli planlarına bazı ülkelerin kapılabileceği ihtimali var.

"Erdoğan'ın ve Türkiye'nin yıldızı parıl parıl"