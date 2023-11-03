Ensonhaber YouTube kanalında İlker Koç'un sorularını yanıtlayan Astroloji Danışmanı Nihan Urel, Türkiye'nin son günlerdeki dış politikadaki manevralarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki rolünü yorumladı.
Urel, Kasım ayının Türkiye ve Erdoğan için oldukça yoğun ama verimli geçeceğini belirterek şunları söyledi:
"Türkiye çok cazip bir ülke olacak"
7-8-9 Kasım'da yurt dışını ilgilendiren konular var. Türkiye'yi kimsenin karşısına almaması gerektiği, özellikle askeri gücünün hem korkutucu, hem de yanında yer alacak ülkeler için cazip.. Türkiye'nin yanında olan ülkelerin şanslı olması, Türkiye'nin bir ülkenin yanında olmasının o ülke için şans olması, Türkiye'nin bu konularda cazip bir ülke olması. Türkiye'nin askeri gücünün, bazı ülkelerin iştahını kabartıyor olması, Türkiye'nin cazibeli olması gibi bir şey var.
Türkiye'nin dış politikadaki uzun vadeli planlarına bazı ülkelerin kapılabileceği ihtimali var.
"Erdoğan'ın ve Türkiye'nin yıldızı parıl parıl"
Hem Erdoğan'ın hem de Türkiye'nin yıldız haritası parıl parıl parlıyor. Hızlı, planlı ve çok zekice hamleleriyle Türkiye dünya çapında çok konuşuluyor olacak. Ve barış, ateşkes, arabuluculuk çağrısı. Bu çağrıların hem altının dolu olması, hem de bazı ülkelerin karşılık verme söylemleri olabilir. Türkiye'nin askeri ve jeopolitik konumunun riske atılamayacağı ve Erdoğan'ın bunların farkında olup bu özgüvenle görüşmeleri yapacağını konuşabiliriz. 15-19 Kasım arası çok yoğun ve yorucu olacak. Ama uluslararası basında oldukça pozitif bir şekilde yer alacak.
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