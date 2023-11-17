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Ensonhaber YouTube kanalında İlker Koç'un sorularını yanıtlayan Astroloji Danışmanı Nihan Urel, 2 hafta önce Türkiye'nin son günlerdeki dış politikadaki manevralarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki rolünü yorumlamıştı.

Urel, Kasım ayının Türkiye ve Erdoğan için oldukça yoğun ama verimli geçeceğini tekrarlayarak şunları söyledi:

"Türkiye'nin gücünü artırdığı gelişmeler olacak"

Dün İsrailli rehinelerin Cumhurbaşkaşkanı Erdoğan'dan yardım istediği bir mektup gündem olmuştu. Bugünler özellikle yurt dışı ilişkilerimizde pozitif zamanlar. Yeni yapılanmalar, askeri konular.. Dünyada Türkiye'nin gücünü artırmaya yönelik girişimlerle ilgili haberler ve Türkiye'nin uzun vadeli planları için kendi gücünü artırmaya yönelik girişimleri. Bunlardan biri yardım konuları. Filistinli hastaların alınması mesela.



Hayır işleri 13 kasım yeni ayında yani Cemaziyelevvel'de. Bu yeni ayda Türkiye'nin katkıları var. Bu 5-10 günde Türkiye'nin namı ve şanı, burada yürüyor, yardım konuları konuşulacak.



Bu ayın şöyle bir özelliği var: Venüs bu yeni ayda iyiliğin temsil edildiği bir yıldızla kavuşuyor. Birbirlerine bol bol iyilik yapan insanları duyacağız.