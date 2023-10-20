Nihan Urel: Türkiye 28 Ekim'den sonra savaşa çekilmek istenebilir Ensonhaber canlı yayınında astroloji bakımından Türkiye ve dünyada olabilecek olayları yorumlayan Astroloji Danışmanı Nihan Urel, Türkiye'nin 28 Ekim'den sonra savaşa çekilmek istenebileceğini, dünyada 2024 Ağustos'unda çok kötü olaylar yaşanabileceğini söyledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

YAYININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN



Ensonhaber YouTube kanalında İlker Koç'un sorularını yanıtlayan Astroloji Danışmanı Nihan Urel, 28 Ekim'deki ay tutulması ve 2024 Ağustos ayına dikkat çekti.

Urel, Türkiye'nin 28 Ekim'den sonra savaşa çekilmek istenebileceğini, dünyada 2024 Ağustos'unda çok kötü olaylar yaşanabileceğinibelirterek şunları söyledi:

Ağustos 2024 herkesin çok kötü hissedeceği bir ay olabilir

14 Ekim'den itibaren, İsrail haritasına bakarak konuştuğumuzda maalesef bu çatışmanın devam edebileceğini söyleyebiliriz. İsrail 10 Kasım'da kayıplar verebiliri. Ama hemen ardından daha fazla saldırıya geçebilir. Bu 2024'ün Nisan ayına kadar gidebilir. Bu tarihte İsrail açısından maalesef bir kazanım, toprak kazanımı ya da ne isteniyorsa o olabilir.



Türkiye açısından da dünya açısından da olabilir; savaş devam ederse, 2024 Ağustos ayında çok kanlı olaylar görebiliriz. Devam etmezse de münferit çatışmalar olabilir. Burada cinayetler ve insanların görmek istemeyeceği ceset görüntüleri olabilir.



İnsanların düşünürken bile anlamlandıramayacağı, psikopatlıktan beter olaylar meydana gelebilir. 2024 Ağustos ayı dilerim, herkesin umutlarının kırılacağı vahşet dolu bir ay olmaz.

Türkiye, 28 Ekim'den sonra savaşa çekilmek istenebilir