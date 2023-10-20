Ensonhaber YouTube kanalında İlker Koç'un sorularını yanıtlayan Astroloji Danışmanı Nihan Urel, 28 Ekim'deki ay tutulması ve 2024 Ağustos ayına dikkat çekti.
Urel, Türkiye'nin 28 Ekim'den sonra savaşa çekilmek istenebileceğini, dünyada 2024 Ağustos'unda çok kötü olaylar yaşanabileceğinibelirterek şunları söyledi:
Ağustos 2024 herkesin çok kötü hissedeceği bir ay olabilir
14 Ekim'den itibaren, İsrail haritasına bakarak konuştuğumuzda maalesef bu çatışmanın devam edebileceğini söyleyebiliriz. İsrail 10 Kasım'da kayıplar verebiliri. Ama hemen ardından daha fazla saldırıya geçebilir. Bu 2024'ün Nisan ayına kadar gidebilir. Bu tarihte İsrail açısından maalesef bir kazanım, toprak kazanımı ya da ne isteniyorsa o olabilir.
Türkiye açısından da dünya açısından da olabilir; savaş devam ederse, 2024 Ağustos ayında çok kanlı olaylar görebiliriz. Devam etmezse de münferit çatışmalar olabilir. Burada cinayetler ve insanların görmek istemeyeceği ceset görüntüleri olabilir.
İnsanların düşünürken bile anlamlandıramayacağı, psikopatlıktan beter olaylar meydana gelebilir. 2024 Ağustos ayı dilerim, herkesin umutlarının kırılacağı vahşet dolu bir ay olmaz.
Türkiye, 28 Ekim'den sonra savaşa çekilmek istenebilir
28 Ekim'de bir tutulma var. Sonrasında da biz operasyonlara devam edeceğiz. Dilerim 29 Ekim kutlamalarına gölge düşürecek olaylar yaşamayız. Çünkü böyle olaylar olabilir. Bir yerler bombalanabilir. Yanlışlıkla Türkiye savaşa çekilmek istenebilir.
10 Kasım civarı yine İsrail'de bir takım ani ve beklenmedik kayıplar verilecek. Ama ondan sonra yeniden saldırıya geçiyor. 27 Kasım civarı bir şekilde bir anlaşma bekliyorum. Ateşkes olmayabilir ama Filistin'i biraz rahatlatacak, İsrail'e de mola verdirecek bir şeyler olabilir. Burada bir barış ya da ateşkes olursa, 23 Nisan 2024'teki tutulmada başlattığı şeylerle ilgili amacına ulaşacağını düşünüyorum.
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