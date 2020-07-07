Oğlak burcu özellikleri nelerdir: Oğlak burcunun olumlu, olumsuz ve fiziksel özellikleri!

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Oğlak Burcu Genel Özellikleri

Oğlak burcu, astrolojide burçlar kuşağının onuncu burcu olarak 23 Aralık - 20 Ocak tarihleri aralığında doğan kişilerin burcu olma özelliği taşımaktadır. Burç gurubu; Toprak olan burcun, yönetici gezegeni Satürn'dür. Sevdikleri renkler; Kurşuni, koyu kahve rengi ve nefti yeşil olan oğlak burcunun uğurlu taşları ise Lal, Kırmızı Kuvartz ve Kehribardır.

Şans getirdiklerine inandıkları sayıları 8 olup günleri ise Cumartesidir. Oğlak burcunun mükemmel ilişki burcu, her anlamda Yengeç burcudur. En sevdiği çiçekler ise; Siyah Gül, Kadife çiçeği, Kamelya ve Kasımpatıdır.

Oğlak Burcu Kişisel Özellikleri

Sürekli geleceği detaylı bir şekilde planlamaya çalışan oğlak burçları genellikle bu detaylandırma nedeniyle kuruntulara kapılır ve kendilerini depresyona sokarlar.

Yaptıkları her işle aşırı meşgul olan oğlak burçları bu nedenle insan ilişkileri kurmaya zaman bulamazlar.

Ancak kendilerini hiç bir zaman yalnız hissetmezler.

Oğlak burçlarının en belirgin kişilik özellikleri her konuda ciddiyetlerini korurlar bakış açıları hep ciddidir güçlü iradeye sahiptirler ve tutucu bakış açıları vardır.

Çok çalışkanlardır bu nedenle çevresindeki kişilerin her zaman saygısını kazanırlar.

Çok gelişmiş görev duygusu ve sorumluluk bilinci olan oğlaklar güvenilirlikleri ve dürüstlükleri ile tanınırlar.

Para konusunda tutumludurlar ve çevresindekilere eli açık olmayı severler.

Oğlak Burcu Fiziksel Özellikleri

Oğlak burcunun genel fiziksel özellikleri; kısa boylu ve ince bir fiziğe sahiptirler.

Genellikle uzun ince bir yüz ve belirgin çeneleri vardır.

Çok fotojeniktirler bu nedenle modellerin çoğunluğu oğlak burcudur.

Oğlak Burcu Olumlu Özellikleri

Oğlak burcu kadını en olumlu özellikleri kendilerine güvenmeleri ve çok ince düşünceli insanlar olmalarıdır.

Daima başarılı olmak ve kazanmak hayat mottolarıdır.

Gelenek ve göreneklerine sıkı sıkıya bağlı olan oğlaklar sorumluluk sahibidirler.

Oldukça hassas bir kişilikleri vardır bu sebeple psikolojilerinin bozulması çok kolaydır.

Oğlak Burcu Olumsuz Özellikleri