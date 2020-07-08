Oğlak burcu erkeği özellikleri nelerdir: Oğlak burcunun olumlu, olumsuz ve fiziksel özellikleri!

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Oğlak Burcu Erkeği Genel Özellikleri

Oğlak burcu erkekleri ciddi karakterli, ancak zeka barındıran espirileri ile eğlenceli bir kişiliğe sahip burçlardır. Özgüveni yüksek ve insanlara güven veren bir imajları vardır. Hırslı kişilikleri ve rekabetçi yapıları ile başarılı olmak için çok çalışırlar. İnatçı kişiliklerini başarı elde etmek için kullanırlarsa çok disiplinli olurlar. Mantıksız şeylerden hiç hoşlanmazlar. Onlar için her konuda mantıkları ön plandadır. Duygularını çoğunlukla devre dışı bırakırlar.

Oğlak Burcu Erkeği ve Aşk

Oğlak burcu erkeği genellikle ilişkilerinde iplerin kendi ellerinde olmasını isterler. Ancak bu baskın karakterlerinin altında sevdiklerini önemseyen ve mutlulukları için elinden geleni yapamaya çalışan oğlak burcu erkeği yatmaktadır. İlişkilerinde bencil davranmazlar. Genelde emek verici taraf olmak için çabalarlar.

Oğlak Burcu Erkeği Olumlu Özellikleri

Oğlak burcu erkeklerinin ciddi bir hayata bakış açıları vardır.

En olumlu özelliklerinden biri dürüst olmaları her zaman doğruyu söylemekten geri durmamalarıdır.

Sevdiği insanlar için çok fazla fedakar olabilirler ve fedakarlıklarında asla bir beklenti içerisinde değillerdir.

Çok sabırlı bir yapıya sahiplerdir. Bu nedenle hedeflerini elde edebilmek için çok sabırlı davranıp onları elde edene kadar asla pes etmezler.

Oğlak Burcu Erkeği Olumsuz Özellikleri

Oğlak burcu erkeklerinin en olumsuz özellikleri öfkeli olmalarıdır.

Öfke kontrolleri hiç yoktur.

Çok ani öfkelenirler ve saman alevi gibi çabuk sakinleşme özellikleri vardır.

İyi bir dinleyicilerdir ancak, dinlediklerini uygulama konusunda hiç iyi değillerdir her zaman kendi bildiklerini okurlar.

Oğlak Burcu Erkeği ve Cinsellik