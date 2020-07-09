Oğlak burcu kadını anlaştığı ve anlaşamadığı burçlar hangileri detayları ile anlattık. Oğlak kadını hangi burçlarla anlaşır ya da anlaşamaz tüm merak edilenleri anlattık.

Oğlak burcu kadınları; kariyer odaklı oluşları ile tanınırlar. Bu sebeple de arkadaşlıklarını her zaman; kendini bir adım ileriye götürebileceğine inandıkları insanlardan seçerler. Olgun bir bakış açısına sahiplerdir. Bu nedenle çevresindekilerin danışacağı kişi oğla burcu kadınlarıdır. Gelin birlikte çalışkan ve sorumluluk sahibi bu burç kimlerle iyi anlaşır? bir göz atalım.

Oğlak Burcu Kadınının Anlaştığı Burçlar

Başak burcu

Boğa burcu

Yengeç burcu

Akrep burcu

Oğlak burcu kadınları çalışkan ve sorumluluk sahibi oldukları için başak burçlarıyla çok iyi anlaşırlar. Çünkü başaklar kendilerine verilen işi layığıyla yerine getirmede çok ustadır oğlak kadınının tam da beklentisi budur. Başarı elde etmeyi seven başaklar, oğlak kadınlarının hayatlarında güvenerek sorumluluk teslim edebileceği tek karakterlerdir.

Oğlak burcu kadınının anlaştığı bir diğer burç ise boğalardır. Çünkü boğa burcunun maddiyata verdiği önem oğlak kadınının kariyer basamakları için çok önemlidir. Oğlak kadınları ekonomik olarak zekalarına güvenir ve hayatında boğa burcu çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü boğaların strateji yapmadan asla adım atmayacaklarını çok iyi bilirler.

Yengeç burçlarının aile bağlarına bakış açısı, iyi niyetli oluşu ve geleneksel tutumları oğlak kadınlarının hayatlarında olmazsa olmazlarıdır. Bu nedenle oğlak ve yengecin kafa yapıları çok iyi uyuşur. Bir birlerini sözlerle değil gözleriyle çok iyi anlarlar.

Oğlak burcu kadınının bir diğer anlaşabildiği karakter ise akrep burçlarıdır. Akrep burçlarının hırsları ve sezgileri oğlak kadınlarının onlara olan güvenini arttır. Bu nedenle oğlak burcu kadınının hayatında her zaman bir akrep burcu olmalıdır

Oğlak Burcu Kadınının Anlaşamadığı Burçlar

İkizler burcu

Aslan burcu

Yay burcu

Oğlak burcu kadınları disiplinli sorumluluk sahibi ve çalışkan oluşlarıyla tanınırlar bu nedenle ikizler, aslan ve yay burçlarıyla iyi geçinemezler.

Eğlence hayatını lüksü ve gösteriş yapmayı seven aslan burçları oğlak kadınlarının kişiliklerine tamamıyla terslerdir. Çünkü oğlaklar kadınları ağır başlıdırlar.

Disiplinli bir yaşayış tarzı olan oğlak kadınları hayatı oldukça esnek yaşayan ikizler burucunu hiç anlayamazlar ve sürekli tartışırlar.

Ayrıca oğlak burcu kadınları eğlenceye düşkün risk almayı seven maceraperest yay burçlarıyla da anlaşamazlar. çünkü oğlak kadınlarına göre hayat şakaya gelmez ve risk almak onlar için hiç de kolay değildir.