Oğlak burcu olan ünlüler kimlerdir: Oğlak burcu ünlü Türk kadın ve erkekler

Oğlak burcu olan ünlüler kimlerdir Türk ve yabancıları sıraladık. Oğlak burcu ünlü Türk kadınları ve erkekleri, yabancı ünlüler kimler merak ettikleriniz için okumaya devam edin.

Oğlak Burcu Ünlüleri

Mert Fırat

Uzun yıllar sinema ve televizyon projelerinde yer alan karizmatik ve yakışıklı oyuncu Mert Fırat, Oğlak burcu ünlülerinden. Sivil toplumcu bir yönü olan ve ihtiyacı olan ailelerle ilgilenen ünlü oyuncu azmiyle de çok güzel işler başarmıştır.

Burak Özçivit

Mankenlikten oyunculuğa geçip başarılı olan bir ünlümüz de Burak Özçivit. Boy gösterdiği dizi ve filmlerde karizmasının yanında sempatikliğiyle de oldukça sevildi. Dizi-film-reklam filmi oyunculuğu yapan Özçivit çalışkanlığı, azmi ve sevecen tavırlarıyla Oğlak burcu erkeğinin güzel örneklerinden de biri.

Deniz Çakır

Rahat, özgüveni yüksek, hırslı, dikkat çeken yapısıyla tam bir Oğlak kadını olan Deniz Çakır, televizyon dünyasının sevilen simalarından biri. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Çakır, girdiği projelerin hemen hepsinde başarıyı yakalayabilmiş.

Ozan Doğulu

Kardeşi Kenan Doğulu ile aynı sektörün farklı kısımlarında kariyer yapan Ozan Doğulu, yıllardır en başarılı aranjörler arasında yerini almıştır. Pek çok ünlü isimler ortak projelerde yer alan Ozan Doğulu, değişen müzik anlayışına ve teknolojisine de uyum sağlamayı başarmıştır. Oğlak burcunun çalışkanlığı, hırsı ve azmiyle güzel yerlere gelmiş olan Doğulu, DJ kimliğiyle de pek çok kişinin sevdiği isimlerden.

Oğlak Burcu Ünlü Türk Kadınları

Demet Akbağ,

Seda Sayan,

Deniz Çakır

Filiz Akın,

Nazan Şoray,

Pelin Batu,

Seda Akman,

Çağla Şikel,

Ebru Şallı,

Oğlak Burcu Ünlü Türk Erkekleri

Ali Kırca,

Barış Manço,

Mert Fırat

Burak Özçivit

Ozan Doğulu

Ceza,

İbrahim Tatlıses,

Cem Mumcu,

Kaya Çilingiroğlu,

Kemal Derviş,

Şener Şen,

Tuncay Şanlı,

Ozan Doğulu,

Mustafa Sandal

Oğlak Burcu Ünlüler Yabancı