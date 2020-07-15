Oğlak burcu diğer burçlar ile uyumu: Oğlak kadını ve erkeği uyumlu olduğu burçlar hangileri?

Oğlak burcu diğer burçlar ile uyumu: Oğlak kadını ve erkeği uyumlu olduğu burçlar hangileri?

Oğlak burcu diğer burçlar ile uyumu ayrıntıları ile burada. Oğlak kadını ve erkeği hangi burçlarla uyumludur, kimlerle anlaşabilir tüm merak edilenler için okumaya devam edin.

Oğlak Burcu Diğer Burçlar İle Uyumu

Oğlak Burcu ile Koç Burcu Uyumu

Koç burcunun karakteristik özellikleri arasında, kaybetmeyi sevmeyen, ilişkide kontrolün kendisinde olduğu ve kendi tercihlerini yapmaktan hoşlanmaları vardır. Bu durum bazen oğlak ve koç burcu uyumu için sıkıntılar yaşatabilir.

Oğlak Burcu ile Boğa Burcu Uyumu

Oğlak burcu her işini kendisi yapmak isteyen güçlü bir karaktere sahiptir. Bu nedenle sosyal ilişkileriniz zayıftır. Koç burcu ve oğlak burcu çok iyi anlaşabilir ancak inatlarını bir köşeye bırakmaları ve bazen alttan almayı bilmeleri gerekmektedir.

Oğlak Burcu ile İkizler Burcu Uyumu

İkizler burcu erkeği hayattan fazlasıyla zevk almaya bakar. Eğlenir, gezer, o parti bu parti dolaşır sıkılmaya gelemez. Oğlak burcu kadını ise ne istediğini bilen bir yapıya sahiptir. Bu nedenle anlaşmaları ortak bir sosyal aktivite bulmaları ile devam edebilir.

Oğlak Burcu ile Yengeç Burcu Uyumu

Yengeç burcu duygusal, hisleri kuvvetli, sakin bir burçtur. Mantığına göre sizi soğuk bulabilir. Romantizim bekler ve kapris yapar. İlişkinizde romantizmi ön planda tutarsanız yengeç burcu ile muhteşem bir aşk yaşayabilirsiniz.

Oğlak Burcu ile Aslan Burcu Uyumu

Aslan burcu ile oğlak burcunun ortak özelliklerinden biri evde tıkılmak yerine dışarıda vakit geçirmektir. Ancak dikakt etmeniz gereken aslan burcu erkeğinin dışa fazlasıyla dönük olmasıdır. Onu kendinize sırılsıklam aşık etmeniz gerekebilir.

Oğlak Burcu ile Başak Burcu Uyumu

Başak erkekleri titizdirler ve kendilerine bakan şık giyinen kadınlara ilgi duyarlar. Bu durumda siz onlar için biçilmiş kaftansınız. Birlikte saatlerce vakit geçirmek, gezmek ve eğlencelere katılmak en çok zevk aldığınız aktivitelerdir.

Oğlak Burcu ile Terazi Burcu Uyumu

Dengeli bir birliktelik için terazi erkeği ile oğlak burcu kadını tam bir örnektir. İçe dönük ve karamsar olduğunuz dönemlerde sizi mutlu etmek için ellerinden geleni yaparlar. Oğlak burcu ve terazi burcu aşkı sonuna kadar yaşarlar.

Oğlak Burcu ile Akrep Burcu Uyumu

Karizmatik bir akrep erkeği gördüğünüzde düşüp bayılabilirsiniz. İşte aradığım aşkı buldum dersiniz. Kırılmaktan ve üzülmekten korktuğunuz için yaklaşamayabilirsiniz. Bu durumda akrep erkeği sizi kendine çekecektir.

Oğlak Burcu ile Yay Burcu Uyumu

Karmaşık bir uyum içinde olan oğlak burcu ve yay burcu ortak bir noktada oldukça eğlenceli bir ilişki yaşarlar. Yay burcunun yaşama olan iyimserliği sizi oldukça fazla etkileyecektir. Ve karamsar olduğunuz dönemlerde sizi bu karamsarlıktan kurtaracaktır.

Oğlak Burcu ile Oğlak Burcu Uyumu

Gelecek ile ilgili olan kaygılarınız sizi birbirinize daha çok bağlayacaktır. Gün sonunda beraber gelecek planları yapacak ve bu planlar ile mutlu olacaksınız. Birbirinizi her koşulda desteklemeniz ilişkinizin canlı kalmasını sağlayacaktır.

Oğlak Burcu ile Kova Burcu Uyumu

Kova burçlarının anlaşılmazlıkları size garip gelebilir. Kova burcu erkeğine ne kadar sabırlı davranırsanız davranın daha fazla sabıra ihtiyacınız olacaktır. Temel özelliklerinde hep ben duyguları olduu için bu ilişkide yıpranan taraf siz olacaksınız.

Oğlak Burcu ile Balık Burcu Uyumu

Balık erkeğinin kendisine olan güveninin düşük olması sizin sayenizde yerine gelebilir. Oğlak kadını balık erkeği için mükemmel bir adaydır. Sizden cesaret alarak başarılı işlere imza atacaktır. Ve sonunda mutlu olan siz olacaksınız.