Terazi burcu özellikleri nelerdir: Terazi burcunun olumlu, olumsuz ve fiziksel özellikleri!

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Terazi Burcu Genel Özellikleri

Terazi burcu, astrolojide burçlar kuşağının yedinci burcu olarak 24 Eylül - 23 Ekim tarihleri aralığında doğan kişilerin burcu olma özelliği taşımaktadır. Burç gurubu; Hava olan burcun, yönetici gezegeni Venüs'tür. Sevdikleri renkler; pastel renkler olan terazi burcunun uğurlu taşları ise Opal ve Pembe Kuvartzdır.

Şans getirdiklerine inandıkları sayıları 6 olup günleri ise cumadır. Terazi burcunun mükemmel ilişki burcu, her anlamda Koç burcudur. En sevdiği çiçekler ise; Krizantem, beyaz gül ve sarı papatyadır.

Terazi Burcu Kişisel Özellikleri

Kararsızlıklar kraliçesi burcu olan Terazi burcu kadını kimsenin anlamlandıramadığı bir çekiciliği vardır.

Çevresindekiler farkına varmadan onun etkisi altına girmiş bulunurlar.

Tartışmayı sevmelerine rağmen etrafındakilerin kızgınlıkları yok olur.

O kadar usta tartışır ki sesini hiç yükseltmeden kendi zaferini asaletleriyle ilan ederler.

Akıllarından geçenleri asla tahmin edip hamle yapamazsınız dışarıya ne kadar dengesizse kendi içerisinde bir o kadar dengelidirler.

Çevresini çok iyi gözlemleyip ince detayları çabuk kavrama yeteneğine sahiptirler.

Yaptıkları işin ne kadar doğru olduklarını bilseler de etrafındaki olan kişilerin onayını her zaman beklerler.

Gülümseyen yüzlerinin ve sevecenliklerinin altında muhteşem gizlenmiş bir egoya sahiptirler.

Terazi Burcu Fiziksel Özellikleri

Zodyak'ın en güzel fiziğine sahip kişileri olan Terazi burçları uzun boylu ve ince vücut hatlarına sahiptirler. Denge burcu olan teraziler vücutlarındaki en ufak dengesizlikler onları çok büyük bir şekilde etkileyebilmektedirler.

Terazi Burcu Olumlu Özellikleri

Çok kibar olmalarıyla bilinen terazi burçları kabalıktan hiç haz etmezler.

Zekilerdir ve estetik açıdan kendilerini fazlasıyla geliştirmeyi becerebilmektedirler.

İyi bir dinleyici olmalarının yanı sıra aynı zamanda çok da iyi bir konuşmacıdırlar.

Nadiren fevri çıkışları olsa da soğukkanlı tutumlarını çoğunlukla korumayı başarmaktadırlar.

Gülmeyi ve güldürmeyi seven bir burç olan terazi burcu erkeği ağlarken bile bir anda eğlenmeyi becerebilme yeteneğine sahiptirler.

Terazi Burcu Olumsuz Özellikleri