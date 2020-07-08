Terazi burcu erkeği anlaştığı ve anlaşamadığı burçlar hangileri detayları ile anlattık. Terazi erkeği hangi burçlarla anlaşır ya da anlaşamaz tüm merak edilenleri anlattık.

Terazi erkekleri dengeli karakter özellikleri ile ön plana çıkmaktadırlar. Adalet ve eşitlik duyuları çok gelişmiştir. Her konuda objektif olmaya çabalayan bu burcun erkekleri herkes için en iyisini yapmak adına ellerinden geleni yapmaya çabalarlar. Genel olarak pasiflerdir. Kavga ortamlarından hiç hoşlanmazlar. Her durumda barıştan yana; uyum ve dengeyi ararlar. Peki terazi erkleri kimlerle iyi anlaşır kimlerle hiç anlaşamaz gelin birlikte inceleyelim.

Terazi Burcu Erkeğinin Anlaştığı Burçlar

İkizler burcu

Kova burcu

Aslan burcu

Terazi burcu erkekleri sosyalleşmeyi çok severler. Bu nedenle kendileri gibi girişken, hareketli ve enerjik ikizler burcuyla çok iyi anlaşırlar. Terazi burcunu sürekli çekiştirip aktif olmaya zorlamazsan asosyal bir hayat yaşamaya başlar bu da onların psikolojini bozar. Bu nedenle onların hayatlarında her zaman bir ikizler burcuna ihtiyaçları vardır.

Kova burcu için adalet ve eşitlik olguları çok önemlidir. Çevresine karşı çok duyarlı olan ve özgürlüğüne düşkün kova burçları terazilerle çok iyi anlaşırlar. Çünkü aynı dili konuşurlar.

Terazi burcunun çoğu zaman pasif olduklarını söylemiştik bu nedenle onları çekip çevirecek bir karaktere ihtiyaçları vardır. Onlar karar almakta çok zorlanırlar. Bu sebeple aslan burcunun kararlı ve sağlam adımları terazi burcuna çok iyi gelir. Hayatlarında aslan olan terazi erkekleri karar almak zorunda kalmaz bu nedenle rahat bir yaşam sürerler. Çünkü aslanlar onlar adına karar almaktan büyük keyif alırlar.

Terazi Burcu Erkeğinin Anlaşamadığı Burçlar

Akrep burcu

Başak burcu

Terazi erkekleri çok sosyaldir ve çevreleri çok geniş bir burçtur. Herkese güvenemeyen ve her zaman şüpheci bakan akrep burçları terazi burçlarını çok yorar. Bu nedenle terazi erkekleri akrep burçlarıyla anlaşamazlar.

Çevresi geniş ve sosyal yaşam seven hayattan zevk almaya bakan terazi erkekleri çalışmayı seven işkolik başak burçlarıyla hiç iyi anlaşamazlar. Çünkü teraziler tembellik severler, hazıra konmayı severler bu durum başaklara hiç gelmez ve terazi burcu erkekleri ile sürekli çatışma halinde olurlar.