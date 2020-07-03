Terazi burcu erkeği özellikleri nelerdir: Terazi burcunun olumlu, olumsuz ve fiziksel özellikleri!

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Terazi Burcu Erkeği Genel Özellikleri

Terazi burcu erkekleri mükemmel derecede dengelenmiş bir kişilik örneğidir. Bu burcun erkeği eşitlik adetlet ve ortaklığı temsil eder. Hayatında herzaman olaylara objektif olarak bakmaktan yanadır. Çevresindeki herkes için iyi ve güzel olan her şeyi gerçekleştirmeye çalışır bu nedenle de herkesi bu çabasıyla mutlu edebileceğine inanırlar.

Terazi burcu erkekleri çoğunlukla pasiftirler ve tartışma ortamlarından hiç hoşlanmazlar. Her zaman sessizliği ve barışı tercih ederler. Hayatlarında uyum ve dengeyi sağlamak için sürekli çaba gösterirler.

Terazi burcu erkekleri oldukça entellektüellerdir ve etrafındakilerle sahip oldukları fikirleri tartışmaktan keyif alırlar. Doğuştan var olan adalet yetileriyle çok iyi bir tartışmacılardır.

Terazi Burcu Erkeği ve Aşk

Yönetici gezegeni Venüs olan bu burç aşk tanrıçasının bir elçisi olarak nitelendirilmektedir. Aşık olmayı çok severler uyumsuz bir romantiklikleri vardır. Çok kolay aşık olma yeteneğine sahiptirler. Çapkınlık derecesindeki bu özellikleri aşık olduklarında tam tersine döner ve son derece sadık bir partner haline gelirler. Terazi burcu erkekleri mutlu olmak isdileri kadar mutlu etme eğiliminde olacaklardır.

Terazi Burcu Erkeğinin Olumlu Özellikleri

Terazi burcu erkeğinin en belirgin olumlu özellikleri; dengeli ve eşitlikten yana oluşlarıdır.

Adaletli olmak onların hayat felsefeleridir.

Cömertlerdir, partnerleri ile istikrarlı olmak isterler.

Sevecen, merhametli ve sıcakkanlıdırlar.

Hayata her zaman olumlu bakarlar ve hep iyimserlerdir.

Terazi Burcu Erkeğinin Olumsuz Özellikleri