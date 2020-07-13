Terazi burcu kadını nasıl erkeklerden hoşlanır: Terazi kadını aşkını nasıl belli eder?

Terazi burcu kadını nasıl erkeklerden hoşlanır burada. Terazi kadınını etkilemenin yolları neler, aşkını nasıl belli eder, gönlü nasıl alınır tüm merak ettikleriniz için okumaya devam edin.

Terazi burcu kadınından hoşlanıyorsanız öncelikli olarak onların genel karakteristik özelliklerini bilmeniz ve anlamanız gerekmektedir. Bu nedenle başlıca terazi burcu kadınının özelliklerine değinmemiz gerekir.

Terazi burcu kadınının genel özellikleri; romantik, çekici ve maddiyata önem veririler. Yapmacıklığı hiç sevmezler hayattan zevk almayı çok iyi bilirler.

Terazi Burcu Kadını Nasıl Erkeklerden Hoşlanır?

Çekici bir aurası olan terazi kadınları girdikleri her ortamda dikkatleri üstüne çekmeyi çok severler. Öncelikle terazi kadınları kendinden yaşça büyük erkekleri çekici bulurlar. Çünkü olgun erkekler onlar için korunaklı bir liman konumundadır. Onlarda güven anlamına gelmektedir. Çünkü güven onların ilişkisinde çok önemlidir. Şımartılmayı çok seven bir burçtur romantik hediyeler ya da sürprizler yaparak onları kendinize bağlayabilirsiniz.

Rahatlarına çok düşkündür hazırı çok severler bu nedenle partnerlerinde maddi olarak güçlü olmalarını beklerler ki bekledikleri konforlu hayat ayaklarına gelsin. Sadakat onlar için çok önemlidir. Güvenebilmek aşık olmalarından ya da sevmelerinde çok daha ön plandadır. Özgürlükçü bir yapıları vardır asla kısıtlanmaya tahammülleri yoktur. Kıskanç erkeklerden haz etmezler; naif, romantik, sevgisini sürekli dile getiren erkeleri çok severler. Yalnızlığı hiç sevmezler. Sürekli yanında olduğunuzu hissettirmeniz onlar için çok önemli bir olgudur.

Terazi Burcu Kadını Aşkını Nasıl Belli Eder?

Terazi burcu kadını aşık olursa hemen anlarsınız çok belli eder asla içinde tutamaz. Bir kere onların aşkları yüzüne yansır hep bir gülümse haliyle etrafta dolanırlar. Terazi kadınları aşık olduğunda partnerleriniz asla yalnız bırakmak istemezler onlara nereye terazi kadını oraya her şeyi onunla birlikte yapmaktan keyif alırlar. Her zaman adaleti şaşamayan bu özelliği ile burç arasında lider olan terazi kadınları aşık oldukları zaman adalet terazileri şaşar. Çünkü hep sevdiği adamın tarafını tutar. Onların mutluluğu için elinde ne geliyorsa yapar; hayatlarını partnerlerine göre planlamaya çalışırlar.

Terazi Burcu Kadınının Gönlü Nasıl Alınır?

Terazi kadınlarının çabuk kırılma gibi bir huyları vardır her şeyden nem kapabilme potansiyelleri vardır. Ancak kalpleri çok çabuk alınır, asla uzun süre küs kalamazlar; hele de sevdiğine. Onu kırdığını düşünüyorsan hatalıyım demen yeterli o senden heveslidir zaten barışmaya.