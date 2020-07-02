Terazi burcu kadını özellikleri nelerdir: Terazi burcunun olumlu, olumsuz ve fiziksel özellikleri!

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Terazi Burcu Kadını Genel Özellikleri

Estetik anlamda oldukça iyi olan terazi burcu kadınları cazibeli ve oldukça uyumludurlar. Hayattan zevk almayı çok iyi bilirler yaşama sevinçleri çok fazladır. Sohbetlerine doyum olmaz ve oldukça ilgi çekicidirler. Değer verdikleri insanlardan her anlamda fikir almayı çok severler.

İyi huylu ve çok anlayışlıdırlar. Terazi burcu kadınlarının kedilerine has tavır ve edaları vardır bu nedenle girikleri her ortamdam hemen dikkat çekerler. Yapmacık insanlardan kesinlikle haz etmezler. Maddiyata çok önem verirler ve maddi açıdan güçlü olmak çabası içerisindedirler.

Terazi burcu kadınlarının lüks zevkleri vardır ve bu zevklerinden vazgeçmek istemezler. Kısıtlanmaz hayatlarında karşılarına çıkan engellerden hiç hoşlanmazlar. Detay ve uğraş gerektiren işler hiç onara göre değildir. Herşeyin hazır önüne gelmesini arzularalar. Neşeli insanlardır terazi burcu kadınları. Ancak kırılga ve hasas bir yapıları vardır.

Terazi Burcu Kadını Fiziksel Özellikleri

Fiziksel olarak çekici ve seksi vücut hatlarına sahip bir burçlardır. Boyunları oldukça zarftir ve genellikle orta boyludurlar. Yumuş saç yapsına sahiplerdir. Küçük ağız yapıları vardır. Cilt renkleri canlı ve vücut hatları oldukça orantılı bir burçtur.

Terazi Burcu Kadını Ve Aşk

Terazi burcu kadınları aşkı sanki kontrol edilemez bir şeymiş gibi aşık oldukarında sürekli kendilerini sorgularlar venüsün etkisiyle terazi burcu kadınları erkekleri genel olarak zayıf ve pasif varlıklar olarak değerlendirebilmektedirler. Hislerini fazla belli etmediği için onları anlamak oldukça zordur. çünkü kontrol edemedikleri hislerini ve tutkularını nadiren karşı tarafa belli etmeyi tercih edeceklerdir.

Terazi Burcu Kadını ve Cinsellik

Cinsellik konuları terazi burcu kadınları için oldukça garip bir mevzudur. Aşırılıklara yer vermeyen terazi burcu kadınları cinselliğin doğru kişi ile olmasıyla gerektiğini savunur ve doğru kişiyi buldukarında yeniliklere açık özgür bir iletişim biçmini seçerek tutkularını baskılamamayı tercih edeceklerdir.