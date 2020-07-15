Terazi burcu olan ünlüler kimlerdir: Terazi burcu ünlü Türk kadın ve erkekler

Terazi burcu olan ünlüler kimlerdir Türk ve yabancıları sıraladık. Terazi burcu ünlü Türk kadınları ve erkekleri, yabancı ünlüler kimler merak ettikleriniz için okumaya devam edin.

Terazi Burcu Ünlüleri

Tarkan

Sempatikliği, iyi niyeti, başarılı stili, kendine dikkat etmesi gibi özellikleriyle tam bir Terazi burcu yansıması olan Tarkan, müziğini toplumun büyük kesimine sevdirmeyi başarmış az sayıda sanatçımızdan biri. Ünü Türkiye topraklarını aşmış olan pop starımız ünlüler dünyasındaki polemiklerden uzak durarak Terazinin barışçıl tarafını da oldukça güzel yansıtıyor.

Hadise

Tam bir güzelliğine önem veren Terazi kadını Hadise. Ülkemizin popüler şarkıcılarından biri olan Hadise de Terazi burcunun bakımlı olma, gösterişli kıyafetlerle imajını güçlendirme yanlarını yansıtan en iyi isimlerden.

Mehmet Aslantuğ

Türkiye’de çok sevilen oyuncular arasına adını yazdırmış olan Mehmet Aslantuğ sinema ve dizilerde rol almaktadır. Nazik, entelektüel, saygılı kişiliğiyle, polemiklerden uzak duruşuyla, centilmen üslubu ve karizmasıyla takdir toplayan ünlü oyuncu da bu özellikleriyle bir Terazi burcu erkeği.

Cansu Dere

Çekici bir Terazi kadını olan Cansu Dere, mankenlikten oyunculuğa geçmiş ve oldukça da başarılı olmuş ender isimlerden biri.

Nil Karaibrahimgil

Tatlı şarkıları ve güzel sesiyle pek çok insanın sevdiği Nil Karaibrahimgil, güler yüzlü tavırlarıyla tanınan sempatik bir kişilik. Estetik duruşu, zarafeti ve değişik ancak şık tarzıyla Terazi burcunun sinyallerini de veriyor.

Burcu Esmersoy

Mankenlikten televizyon dünyasına giriş yapan Burcu Esmersoy, hem sunuculuk yapmakta hem de pek çok reklam filminde yer almaktadır. Güzelliğine düşkün Terazi burçlarının en iyi örneklerinden biri olan Burcu Esmersoy, cilt bakımlarından kıyafet şıklığına, yediği yemekten içtiği suyun ph derecesine kadar her şeye özen gösteriyor.

Terazi Burcu Ünlü Türk Kadınları

Cansu Dere

Hadise

Burcu Esmersoy

Nil Karaibrahimgil

Beren Saat,

Ayşegül Aldinç,

Yıldız Kenter,

Pelin Karahan,

Nurseli İdiz,

Hülya Avşar,

Ebru Gündeş,

Derya Baykal,

Deniz Çakır,

Hazal Kaya,

Terazi Burcu Ünlü Türk Erkekleri

Tarkan

Mehmet Aslantuğ

Zeki Levent Kırca,

Levent Yüksel,

Tarık Akan,

Şahan Gökbakar,

Özkan Uğur,

Cemal Hünal,

Feridun Düzağaç,

Cem Özer,

Engin Altan Düzyatan

Terazi Burcu Ünlüler Y abancı